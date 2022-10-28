تحديث وحذف البيانات

الآن يمكننا إنشاء سجلات جديدة في قاعدة البيانات وكذلك رؤية البيانات من قاعدة البيانات في الجدول. ولكن سيكون من الجيد إجراء عملية تجارية منفصلة لتحديث البيانات الموجودة في الجدول في الوقت الذي نحتاج فيه إليها.

ينعش

دعنا نضيف عملية تجارية سيتم تشغيلها عند النقر فوق الزر " Refresh " ، مما يعني أنه يجب تنفيذها عند بدء تشغيل مشغل onClick . سوف يحتوي على كتل مألوفة بالفعل.

Table Update Properties لتعيين Loading = true والإشارة إلى حقيقة أنه يتم تحميل البيانات.

لتعيين والإشارة إلى حقيقة أنه يتم تحميل البيانات. Server request GET /country/ للحصول على بيانات من قاعدة البيانات.

للحصول على بيانات من قاعدة البيانات. Table Update Data لعرض البيانات المستلمة في جدول.

لاحظ أنه ليس من الضروري إضافة كتلة Table Update Properties في نهاية عملية الأعمال لتعيين Loading = false . سيؤدي تنفيذ كتلة Table Update Data إلى تشغيل مشغل onDataUpdate ، وسيتم تنفيذ الإجراءات اللازمة تلقائيًا.





علاوة على ذلك ، لدينا الآن فرصة لاستدعاء عملية الأعمال عن طريق الضغط على زر Refresh في أي وقت دون الحاجة إلى إعادة إنشاء العمليات التجارية لتحديث البيانات. سننتهز هذه الفرصة لتحسين عملية إضافة بيانات جديدة. دعنا نعود إلى عملية الأعمال التي تم إنشاؤها في النصف الأول من الوحدة النمطية ونضيف كتلة أخرى إليها - Button Click الزر " Refresh ". وبالتالي ، سيتم تحديث البيانات الواردة في الجدول فور إضافة سجل جديد.





حذف السجل

الآن ، لإكمال الصورة ، نفتقر فقط إلى القدرة على إزالة البيانات غير الضرورية. للقيام بذلك ، من الأفضل استخدام إمكانيات عمود Actions في الجدول. اختلافها عن الأعمدة الأخرى هو أنها لا تحتوي على بيانات ولكن أزرار الإجراءات. دعنا نضيف زرًا هناك ونقوم بتكوينه لحذف البيانات.





من الميزات المهمة للأزرار الموجودة في عمود Actions أنه عند الضغط عليها ، فإنها تنقل ليس فقط حقيقة الضغط ولكن أيضًا Record ID ، أي معرف العنصر من الجدول الذي يقع فيه هذا الزر.

يتيح لك ذلك إجراء عملية تجارية بسيطة للغاية لحذف البيانات:

المشغل يطلق ويرسل Record ID . يقوم بتشغيل Server Request DELETE /Country/ لحذف البيانات قم بتحديث البيانات في الجدول بالنقر فوق الزر Refresh "







هذا يكمل إنشاء الصفحة بقائمة البلدان. يتم عرض البيانات من قاعدة البيانات في جدول ، ويتم إضافة بلدان جديدة في نافذة مشروطة ، وحفظها في قاعدة البيانات ، وإزالتها إذا لزم الأمر.