تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

تمكين تطوير التطبيق بدون رمز باستخدام الذكاء الاصطناعي

يوفر AppMaster.io منصة بدون تعليمات برمجية تسرع من إنشاء خادم جاهز للإنتاج عالي التأثير وتطبيقات ويب وتطبيقات أعمال متنقلة أصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.

نمو MOM 41 %
المستخدمون النشطون 28 k
التطبيقات التي تم إنشاؤها 64 k
فرط السرعة تنمو

ينمو سوق بدون رمز بسرعة ~ 26٪ في السنة

بحلول عام 2024 ، ستستخدم 75٪ من تطبيقات الأعمال الجديدة للشركات الكبيرة ما لا يقل عن أربع أدوات تطوير منخفضة الشفرة و nо-code لكل من تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومبادرات تطوير المواطنين (وفقا ل Gartner).

سوق تطوير التطبيقات 211.7 مليار دولار CAGR 25.54% (2021)
سوق بدون رمز 13.8 مليار دولار CAGR 26.1% (2021)

معدل نمو AppMaster MoM للربع الرابع من عام 2021

+49,66%
دعونا الدردشة
المجتمع الدولي

مستخدمون من 6 قارات 

لقد صممنا أداة احترافية حقا بدون رمز يمكنها مساعدة الشركات الناشئة والوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على حل جميع احتياجات منتجاتها بقوة عدم وجود رمز.

AppMaster Users from 6 continents
90,73٪ من المستخدمين من القنوات المجانية
لماذا تقضي وقتك؟

6 أسباب للاستثمار في AppMaster

يوفر AppMaster نظاما أساسيا بدون تعليمات برمجية يسرع من إنشاء تطبيقات الخادم والويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية عالية التأثير الجاهزة للإنتاج مع إنشاء التعليمات البرمجية.

إستراتيجية
إستراتيجية

استراتيجية واضحة ومقنعة.

قابله
قابله

منصة قابلة للتطوير للغاية ومالية يمكن التنبؤ بها.

نمو
نمو

نمو جذاب في الصناعة بدون رمز.

استقلال
استقلال

ثقافة AppMaster الناجحة.

قيادة
قيادة

فريق إداري من ذوي الخبرة.

Outlook
Outlook

توقعات نمو متفوقة.

دعونا نتحدث عن التمويل

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن الجر والسوق ونموذج العمل وثقافة الفريق، يرجى ملء النموذج أدناه أو احجز مكالمة مع المؤسس. سعيد للدردشة!

من خلال تقديم هذا النموذج ، أقر باستلام AppMaster's سياسة الخصوصية.

تعرف على المزيد حول AppMaster