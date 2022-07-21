تمكين تطوير التطبيق بدون رمز باستخدام الذكاء الاصطناعي

يوفر AppMaster.io منصة بدون تعليمات برمجية تسرع من إنشاء خادم جاهز للإنتاج عالي التأثير وتطبيقات ويب وتطبيقات أعمال متنقلة أصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.
بحلول عام 2024 ، ستستخدم 75٪ من تطبيقات الأعمال الجديدة للشركات الكبيرة ما لا يقل عن أربع أدوات تطوير منخفضة الشفرة و nо-code لكل من تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومبادرات تطوير المواطنين (وفقا ل Gartner).
لقد صممنا أداة احترافية حقا بدون رمز يمكنها مساعدة الشركات الناشئة والوكالات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات على حل جميع احتياجات منتجاتها بقوة عدم وجود رمز.
يوفر AppMaster نظاما أساسيا بدون تعليمات برمجية يسرع من إنشاء تطبيقات الخادم والويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية عالية التأثير الجاهزة للإنتاج مع إنشاء التعليمات البرمجية.
استراتيجية واضحة ومقنعة.
منصة قابلة للتطوير للغاية ومالية يمكن التنبؤ بها.
نمو جذاب في الصناعة بدون رمز.
ثقافة AppMaster الناجحة.
فريق إداري من ذوي الخبرة.
توقعات نمو متفوقة.