تمكين تطوير التطبيق بدون رمز باستخدام الذكاء الاصطناعي

بحلول عام 2024 ، ستستخدم 75٪ من تطبيقات الأعمال الجديدة للشركات الكبيرة ما لا يقل عن أربع أدوات تطوير منخفضة الشفرة و nо-code لكل من تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومبادرات تطوير المواطنين (وفقا ل Gartner).