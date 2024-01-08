العمل التعاوني

تم تصميم ميزة التعاون في AppMaster Web Designer بخبرة لدعم العمل المتزامن لعدة مستخدمين على نفس التطبيق. وتتمثل وظيفتها الأساسية في الحماية من التعارضات الناشئة عن التغييرات المتزامنة ومنع أي فقدان للتعديلات في ملف التطبيق، مما يضمن تجربة عمل جماعي سلسة وفعالة.

الآن، يتم تسليم جميع التغييرات على الفور إلى جميع المتعاونين ولا يتم فقدانها أبدًا!

يعد هذا الوضع مفيدًا عند العمل مع أعضاء الفريق أو العملاء الذين يحتاجون إلى مراجعة تصميم التطبيق ووظائفه.

باستخدام التعاون

التعاون متاح في جميع خطط الاشتراك ويمكن لجميع مستخدمي AppMaster الوصول إليه. لا حاجة للدفع مقابل كل مقعد.

لبدء التعاون، أضف متعاونين إلى مشروع التطبيق. يمكنك القيام بذلك أثناء إنشاء مشروع أو في إعدادات المشروع.

بالنسبة لأمان مشروع التطبيق، يمكنك تعيين مستويات وصول مختلفة للمتعاونين، بما في ذلك الوصول للقراءة فقط أو التحرير أو الوصول الإداري، مما يمنح التحكم الكامل في المشروع.

نظرًا لأن العديد من المستخدمين يعملون في نفس مشروع التطبيق، يعرض المحرر مؤشر كل مستخدم والتغييرات في الوقت الفعلي، مما يسهل معرفة من يعمل على ماذا ويتجنب التعارضات أو التغييرات المتداخلة.

❗️لا يمكنك تعديل نفس المكون في وقت واحد إذا كان شخص ما يعمل عليه بالفعل. وذلك لمنع الاصطدامات والصراعات أثناء التحرير.

وضع المراقبة

🔔 هذه الميزة قيد الاختبار حاليًا ولكنها ستكون متاحة في التحديث القادم.

يمكنك تفعيل وضع المراقبة أثناء التحرير التعاوني لمتابعة أحد المتعاونين مع التطبيق.

لتنشيط هذا الوضع، انقر على أي صورة رمزية في الزاوية اليمنى العليا. على غرار مشاركة الشاشة، ستعكس شاشتك ما يرونه على شاشتهم. ستلاحظ كل إجراء يتخذونه، بدءًا من تحديث النص وحتى النقر فوق المؤشر على كائن ودقة التطبيق الحالية.

يمكن لأي من المتعاونين في التطبيق الوصول إلى وضع المراقبة في AppMaster Web Designer.

وضع المراقبة مثالي لـ: