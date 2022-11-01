الخطوة التالية في دراسة تطبيقات الويب هي إنشاء القدرة على تحرير السجلات في قاعدة البيانات. للقيام بذلك ، نحتاج إلى القدرة على استخدام المتغيرات العالمية . دعونا نرى كيفية استخدامها ، ولماذا هناك حاجة إليها وكيف تختلف عن المتغيرات المحلية العادية.

الفرق بين المتغيرات العالمية والمحلية

لقد استخدمنا بالفعل المتغيرات المحلية من قبل. كان الهدف من استخدامها هو الإعلان عنها في جزء واحد من عملية الأعمال ثم استخدام البيانات الواردة منها في جزء آخر. بهذا المعنى ، تؤدي المتغيرات العالمية مهامًا متشابهة ولكن بمستوى أكثر تقدمًا. ضع في اعتبارك الاختلافات:

يتم تهيئة المتغير العام على الفور عند بدء التطبيق

لها اسمها الخاص لسهولة التعرف عليها

كان متوفرا في أي عملية تجارية للتطبيق

تجدر الإشارة على الفور إلى أن المكونات المختلفة للتطبيق (الواجهة الخلفية والويب والجوال) تستخدم مجموعة مستقلة من المتغيرات العالمية الخاصة بها. في الوقت نفسه ، بالنسبة لتطبيقات الويب ، فإن إطلاق المتغيرات العالمية هو فتحها في علامة تبويب المتصفح. في علامة التبويب هذه "تعيش" المتغيرات العالمية. إذا فتحت نفس التطبيق في علامة تبويب أخرى ، فستكون المتغيرات العامة الخاصة بها مستقلة بالفعل عن علامة التبويب الأولى.

إذا أخذنا في الاعتبار المتغيرات العامة لجزء الخادم ، للخلفية ، فيمكننا التأكد من وجود كل متغير عام في نسخة واحدة ، حتى لو تم الوصول إليه من قبل مستخدمين مختلفين من أجزاء مختلفة من العالم.

خلق المتغيرات العالمية

دعنا ننتقل مباشرة إلى الممارسة وننشئ أول متغير عالمي لتطبيقات الويب. سيكون من المفيد لنا تنفيذ إمكانية تحرير السجلات في قاعدة البيانات.





يتم إدارة المتغيرات العامة لتطبيق الويب في علامة التبويب المقابلة. دعنا نذهب إلى هناك ، وننشئ متغيرًا جديدًا ونملأ المعلمات المطلوبة.





يهدف المتغير إلى تخزين معرف السجل الذي يتم تحريره في الوقت الحالي بحيث يكون الاسم المناسب هو Record ID والنوع Integer . ستتغير قيمة المتغير ، لذا يجب ترك خيار Read-only وضع الإيقاف. من الممكن أيضًا تعيين Default value ، ولكن في هذه الحالة ، هذا ليس ضروريًا أيضًا.