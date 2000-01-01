ندعمك في كل خطوة على الطريق

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من الأسئلة البسيطة إلى المشكلات المعقدة ، فريقنا هنا لمساعدتك في إنشاء تطبيقات مذهلة وتعزيز مهاراتك.

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أسئلة مكررة

من يستخدم AppMaster؟ المهندسين أم غير التقنيين؟

تم إنشاء AppMaster ليتم استخدامه بواسطة الأشخاص غير التقنيين ، ولكنه يحتوي أيضًا على الكثير من الميزات الاحترافية للتطبيقات الحديثة.

كم من الوقت يستغرق لتعلم AppMaster؟

يستغرق المهندس عمومًا حوالي عشرين دقيقة لفهم مفاهيم AppMaster وساعتين أخريين حتى يشعر بأنه طبيعي.

ماذا يفعل AppMaster

يتيح لك AppMaster إنشاء برامج كاملة الميزات مع الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية وتطبيقات الجوال الأصلية المتقدمة. يقوم AppMaster بإنشاء الكود المصدري للتطبيق الخاص بك ، ويقوم بتجميعه ونشره على أي مزود خدمة سحابية أو خادم خاص.

كيف يقارن AppMaster بـ Glide أو Bubble أو Tilda أو WIX أو بعض الأدوات الأخرى؟

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء موقع ويب صغير أو صفحة مقصودة أو تطبيق جوال بسيط بدون منطق الأعمال ، فمن المحتمل ألا يكون AppMaster مناسبًا لك. تم تصميم AppMaster لإنشاء حلول برمجية كاملة: الواجهة الخلفية مع مجموعة من منطق الأعمال وواجهة أمامية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية مع إمكانية الوصول إلى أجهزة الجهاز والميزات الخاصة.

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