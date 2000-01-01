ندعمك في كل خطوة على الطريق

كيف يقارن AppMaster بـ Glide أو Bubble أو Tilda أو WIX أو بعض الأدوات الأخرى؟

إذا كنت تتطلع إلى إنشاء موقع ويب صغير أو صفحة مقصودة أو تطبيق جوال بسيط بدون منطق الأعمال ، فمن المحتمل ألا يكون AppMaster مناسبًا لك. تم تصميم AppMaster لإنشاء حلول برمجية كاملة: الواجهة الخلفية مع مجموعة من منطق الأعمال وواجهة أمامية قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية مع إمكانية الوصول إلى أجهزة الجهاز والميزات الخاصة.