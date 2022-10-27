عبارات شرطية. يُحوّل

الآن نحن نعرف امتداد الملف ، ولكن كيف نتحقق مما إذا كان يناسبنا؟ لقد تحققنا بالفعل من الكمية ، ولكننا هنا بحاجة إلى حل آخر لأنه قد يكون هناك عدة خيارات.

كتلة Switch

لهذا ، سيكون من المعقول استخدام كتلة Switch . يشبه استخدامه If-Else ، ولكنه أكثر تعقيدًا ولا يقتصر على True و False كخيارات.

الخطوة الأولى في استخدامه هي تعيين معلمة إدخال Value . يعد هذا ضروريًا لتحديد الخيارات التي يمكن أن تكون بشكل عام (سلاسل أو أرقام أو تحديد من قائمة Enum أو أي شيء آخر). في حالتنا ، نستخدم عنصر String Value ، والتي تم الحصول عليها نتيجة لعمل كتلة Array Element .

الخطوة التالية هي إضافة الخيارات الممكنة. لنكتب "xlsx" لملف Excel وخيارات متنوعة لامتدادات ملفات الصور ( jpg, jpeg, png وغيرها). بالإضافة إلى ذلك ، هناك دائمًا الخيار Default ، مما يعني عدم ملاءمة أي من الخيارات المعروضة. في Default ، يمكنك تعيين مكالمة لرسالة ( Notification ) تفيد بأن الملفات المحددة لا تفي بالمتطلبات.





إذا سار كل شيء وفقًا للخطة وكان الملف بالفعل بالتنسيق المطلوب ، فسيظل فقط التحقق من الملف الثاني وفقًا لنفس المخطط ، مع اختلاف عدد الخيارات المتاحة. إذا كان الملف الأول هو xlsx ، فيجب فحص الملف الثاني فقط للتأكد من توافقه مع تنسيق الصورة. أو العكس ، إذا كان الملف الأول صورة ، فيجب أن يكون الملف الثاني xlsx.





لاحظ أن المتغيرات المختلفة من كتلة Switch يمكن أن تؤدي إلى نفس المسار. في حالتنا ، لا يهم نوع الامتداد الذي يحتوي عليه ملف الصورة ، ولن يعتمد المسار الإضافي على ذلك. الشيء الرئيسي هو أنه كان حقًا أحد خيارات الصور.

في هذه المرحلة من التدريب ، يكون مثل هذا المخطط عمليًا تمامًا ، ولكن في وحدات أخرى من الدورة ، سنكتشف كيفية جعله أكثر أناقة. استخدم الحلقات والمتغيرات ، وأنشئ عمليات الأعمال الخاصة بك لتكرار الأجزاء واستخدمها ككتلة منفصلة.