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ابدأ شراكة مع AppMaster

امنح عملائك قوة AppMaster النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية واحصل على أفضل ميزة غير عادلة تتمتع بها أعمال تطوير البرامج لديك AppMaster من خلال إنشاء الكود.

Build your success with AppMaster
فوائد البرنامج

مزايا الشراكة مع AppMaster

قم بزيادة الأرباح وأنشئ جميع مشاريعك من الخوادم والويب وتطبيقات الجوال في أداة واحدة في وقت واحد باستخدام النظام الأساسي AppMaster فقط بدون تشفير.

أدوات التطوير المتقدمة

أدوات التطوير المتقدمة

أداة ذكية لتطوير سير عملك على النحو الأمثل وخلق وقت إضافي لما هو أكثر أهمية: عملك.

توليد العملاء المحتملين

توليد العملاء المحتملين

عندما يتلقى AppMaster طلبات مشروع لخدمات الوكالة ، يمكن لشركاء مثلك إنشاء عملاء محتملين.

اللجان السخية

اللجان السخية

احصل على نسبة مئوية من مبيعات الترخيص طالما بقي العميل لدى AppMaster.

أفضل الأسعار

أفضل الأسعار

تتمتع الوكالات الشريكة بوصول حصري إلى الأسعار المفضلة لخطط AppMaster لمشاريعهم.

تقديم أسعار تنافسية

تقديم أسعار تنافسية

قدم لعملائك سعرًا تنافسيًا لتطوير البرامج دون التضحية بالقيمة.

احصل على التدريب والتمكين

احصل على التدريب والتمكين

AppMaster يحصل الشركاء وعملائهم على دعم متميز وأدوات إضافية بغض النظر عن حجم خطتهم.

اكسب المزيد مع AppMaster

اربح المزيد من الأرباح مع عدد أقل من المطورين المطلوبين لكل مشروع

يعني تنفيذ لغة البرمجة الحيادية أنك لست بحاجة إلى مطوري الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والمتنقلة للغة البرمجة الدقيقة.

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Frontend Backend Mobile
AppMaster الفوائد

الإطار الزمني للمشروعأقل مرتين

يتطلب إطارًا زمنيًا أقل مرتين للمشروع مقارنةً بتطوير البرامج التقليدية. أنشئ تطبيقات جاهزة للإنتاج بواجهة سحب وإفلات سهلة ، وانشرها على أي سحابة أو قم بتشغيلها في وضع عدم الاتصال ، بل وقم بتصدير الكود المصدري. باستخدام AppMaster، يمكنك التطور من MVP إلى حل على مستوى الإنتاج بفضل إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي.

مطلوب موارد أقل
مطلوب موارد أقل

حقق تطوير البرامج باستخدام موارد أقل مطلوبة.

خلفية مرنة وآمنة
خلفية مرنة وآمنة

خلفية مرنة وآمنة مع الكثير من الوحدات.

واجهة مستخدم مدفوعة بالخلفية
واجهة مستخدم مدفوعة بالخلفية

واجهة مستخدم تعتمد على الواجهة الخلفية ومنطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول.

رمز الجيل
رمز الجيل

الزيادة السريعة في الإنتاجية مع إنشاء كود المصدر وإدارة المشروع المركزية.

القياس عن بعد في الوقت الحقيقي
القياس عن بعد في الوقت الحقيقي

القياس عن بُعد ومراقبة الجودة في الوقت الفعلي لرعاية دورة حياة مشروعك.

طلبات API الخارجية
طلبات API الخارجية

طلب واجهة برمجة تطبيقات خارجية حديثة مصممة للتكامل السريع الفائق.

التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا
التطبيقات التي يتم إنشاؤها تلقائيًا

يتم إنشاء لوحات الإدارة وبوابات العملاء تلقائيًا.

النشر تلقائيًا
النشر تلقائيًا

نشر تطبيقات الويب والجوال والخلفية تلقائيًا.

أتمتة اختبار الوحدة
أتمتة اختبار الوحدة

أتمتة اختبار الوحدة باستخدام Business Process في وضع التشغيل الجاف.

شركاؤنا

أنت في شركة جيدة

انضم إلى برنامج شركاء AppMaster واحصل على جميع مزايا التطوير بدون رمز.

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كن خبيرا في AppMaster!

سنساعدك على فتح واستخدام الإمكانات الكاملة ل AppMaster لوكالتك ، مما يمنحك المزيد من الحرية في عملك! يسعدنا تقديم النصح لك والإجابة على جميع أسئلتك.