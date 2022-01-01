ابدأ شراكة مع AppMaster

امنح عملائك قوة AppMaster النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية واحصل على أفضل ميزة غير عادلة تتمتع بها أعمال تطوير البرامج لديك AppMaster من خلال إنشاء الكود.
قم بزيادة الأرباح وأنشئ جميع مشاريعك من الخوادم والويب وتطبيقات الجوال في أداة واحدة في وقت واحد باستخدام النظام الأساسي AppMaster فقط بدون تشفير.
أداة ذكية لتطوير سير عملك على النحو الأمثل وخلق وقت إضافي لما هو أكثر أهمية: عملك.
عندما يتلقى AppMaster طلبات مشروع لخدمات الوكالة ، يمكن لشركاء مثلك إنشاء عملاء محتملين.
احصل على نسبة مئوية من مبيعات الترخيص طالما بقي العميل لدى AppMaster.
تتمتع الوكالات الشريكة بوصول حصري إلى الأسعار المفضلة لخطط AppMaster لمشاريعهم.
قدم لعملائك سعرًا تنافسيًا لتطوير البرامج دون التضحية بالقيمة.
AppMaster يحصل الشركاء وعملائهم على دعم متميز وأدوات إضافية بغض النظر عن حجم خطتهم.
يعني تنفيذ لغة البرمجة الحيادية أنك لست بحاجة إلى مطوري الواجهة الخلفية والواجهة الأمامية والمتنقلة للغة البرمجة الدقيقة.
يتطلب إطارًا زمنيًا أقل مرتين للمشروع مقارنةً بتطوير البرامج التقليدية. أنشئ تطبيقات جاهزة للإنتاج بواجهة سحب وإفلات سهلة ، وانشرها على أي سحابة أو قم بتشغيلها في وضع عدم الاتصال ، بل وقم بتصدير الكود المصدري. باستخدام AppMaster، يمكنك التطور من MVP إلى حل على مستوى الإنتاج بفضل إنشاء أكواد الذكاء الاصطناعي.
حقق تطوير البرامج باستخدام موارد أقل مطلوبة.
خلفية مرنة وآمنة مع الكثير من الوحدات.
واجهة مستخدم تعتمد على الواجهة الخلفية ومنطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول.
الزيادة السريعة في الإنتاجية مع إنشاء كود المصدر وإدارة المشروع المركزية.
القياس عن بُعد ومراقبة الجودة في الوقت الفعلي لرعاية دورة حياة مشروعك.
طلب واجهة برمجة تطبيقات خارجية حديثة مصممة للتكامل السريع الفائق.
يتم إنشاء لوحات الإدارة وبوابات العملاء تلقائيًا.
نشر تطبيقات الويب والجوال والخلفية تلقائيًا.
أتمتة اختبار الوحدة باستخدام Business Process في وضع التشغيل الجاف.
انضم إلى برنامج شركاء AppMaster واحصل على جميع مزايا التطوير بدون رمز.
سنساعدك على فتح واستخدام الإمكانات الكاملة ل AppMaster لوكالتك ، مما يمنحك المزيد من الحرية في عملك! يسعدنا تقديم النصح لك والإجابة على جميع أسئلتك.