لبدء إنشاء تطبيقات الويب على AppMaster، يجب أن يكون لديك حساب تم التحقق منه ومشروع واحد على الأقل في مساحة العمل المستهدفة.

اقرأ دليلنا حول كيفية إنشاء حساب ومساحة عمل ومشروع هنا.

إنشاء أول تطبيق ويب

افتح المشروع المستهدف في AppMaster Studio وانتقل إلى الويب على الشريط الجانبي الأيسر. من لوحة تحكم تطبيقات الويب، انقر فوق الزر "إنشاء تطبيق" .

في الخطوة الأولى، قم باختيار القالب المناسب، أو ابدأ من الصفر بتحديد خيار التطبيق الفارغ ثم انتقل إلى الخطوة التالية بالضغط على زر التالي.

في الخطوة الثانية، قم بملء المعلومات المطلوبة حول تطبيقك.

الحقل إلى التعبئة:

اسم التطبيق : اسم التطبيق للتعرف عليه في AppMaster Studio واستخدامه كقيمة افتراضية في علامة تعريف العنوان

: اسم التطبيق للتعرف عليه في AppMaster Studio واستخدامه كقيمة افتراضية في علامة تعريف العنوان عنوان URL للبادئة : جزء من عنوان URL لتطبيق الويب الذي يتم استخدامه كمعرف أثناء التوجيه

: جزء من عنوان URL لتطبيق الويب الذي يتم استخدامه كمعرف أثناء التوجيه Favicon : رمز صغير يتم عرضه في علامات تبويب المتصفح لمساعدة الزائرين في تحديد موقع صفحتك بسهولة أكبر

: رمز صغير يتم عرضه في علامات تبويب المتصفح لمساعدة الزائرين في تحديد موقع صفحتك بسهولة أكبر التطبيق الافتراضي : في حالة حدوث خطأ على الخادم في أي من تطبيقات الويب في المشروع الحالي

☝️ ملاحظة: يمكن اختيار تطبيق واحد فقط في المشروع ليكون التطبيق الافتراضي

لتحديد قالب آخر، انقر فوق زر تبديل القالب للعودة إلى مكتبة القوالب.

تحقق الآن من الإعدادات وانقر فوق الزر إنشاء . يمكنك تغيير إعدادات التطبيق لاحقًا في قسم إعدادات التطبيق في AppMaster Web Designer.

🎉 عظيم! لقد قمت بإنشاء تطبيق الويب الأول الخاص بك! عند إنشاء التطبيق، سيتم فتح محرر الويب تلقائيًا.

قائمة تطبيقات الويب

سيتم عرض جميع تطبيقات الويب التي قمت بإنشائها في قائمة تطبيقات الويب. ومع ذلك، فإن عدد التطبيقات التي يمكنك إنشاؤها محدود بخطة الاشتراك الخاصة بك. إذا كنت ترغب في زيادة عدد التطبيقات المتاحة لك، فستحتاج إلى ترقية خطة الاشتراك الخاصة بك.

يمكنك العثور على العدد الحالي للتطبيقات التي تم إنشاؤها والمتاحة في رأس قائمة تطبيقات الويب. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة البحث الموجودة في رأس الصفحة العثور بسرعة على التطبيق الذي تبحث عنه في القائمة.

تحتوي كل بطاقة مشروع على معلومات أساسية حول طلبك، بما في ذلك:

أيقونة التطبيق المفضلة. اسم التطبيق. تاريخ آخر تحديث. تاريخ آخر نشر وخطة نشر حيث تم نشر التطبيق. بادئة URL التي يتوفر التطبيق من خلالها. زر لنسخ مفتاح معرف التطبيق بسرعة. زر للوصول السريع إلى كافة الإصدارات المنشورة لتطبيقك. زر لإجراءات إضافية.

بالنقر على بطاقة التطبيق سيتم فتح محرر الويب.

حذف تطبيق

إذا كنت تريد حذف تطبيق ما، فانقر فوق زر علامات الحذف الموجود على بطاقة التطبيق وحدد "حذف".

ستظهر نافذة تأكيد لتجنب الحذف غير المقصود، وتطلب منك تأكيد الإجراء عن طريق إدخال الاسم الدقيق للتطبيق الذي تريد حذفه في الحقل.

❗️ يرجى ملاحظة أن هذا الإجراء لا رجعة فيه ولا يمكن التراجع عنه.