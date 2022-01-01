أمن أبماستر

انعم بالراحة مع العلم أن تطبيقاتك ستعمل دائما في بيئة آمنة. نحن نقدم البيئة الخالية من التعليمات البرمجية الأكثر موثوقية والغنية بالميزات.
يوفر AppMaster بيئة تطوير فعالة بشكل لا يصدق ، لكننا نعلم أن هذا لا يمكن أن يأتي على حساب أمان شركتك. نحن نضمن أن منصتنا ستكون آمنة دائما ولن تبطئ مشروعك أبدا.
نحن نستخدم حلول جمع وإدارة السجلات الرائدة في هذه الصناعة. يمكن تكوين تسجيل الدخول إلى التطبيقات التي تم إنشاؤها بتفصيل كبير.
بيانات التطبيق محمية على مستوى التطبيق. تعمل الوحدات النمطية المعدة مسبقا على تبسيط المهام المتعلقة بالأمان مثل تشفير البيانات في حالة السكون.
لديك القدرة على الوصول إلى استعادة البيانات في الوقت المناسب. إذا قمت بنشر ميزة تؤثر على بياناتك، يمكنك استرداد بياناتك من وقت سابق.
نحن نستخدم مقاييس AWS الصارمة لفصل البيانات. نقوم بتشفير بيانات المستخدم وفصلها ، مما يحد من جميع الوصول ويتحقق ويفرض أذونات الطلبات.
نحن نستخدم وحدة تخزين Secure Vault خاصة لتخزين الوصول إلى أسرارك ومفاتيحك والتحكم فيها بإحكام لحماية هذه البيانات حتى على المستويات الأعلى.
لن يمنح الوصول المستند إلى الدور سوى أعضاء الفريق المناسبين في شركتك حق الوصول لإنشاء التطبيقات وتغييرها ونشرها.
يتيح لك IDE الخاص بنا إنشاء مشاريع آمنة ومتوافقة. تم تصميم AppMaster مع الأمان حسب التصميم ويستخدم تقنيات الأمان الرائدة على مستوى المؤسسات في العالم.
يعمل AppMaster على Amazon Web Services ، والذي يتوافق مع شهادات مثل SOC 2 و CSA و ISO 27001 والمزيد.
يتم تشفير كل اتصال يتم إجراؤه ب AppMaster من طرف إلى طرف عبر HTTPS باستخدام TLS v1.3. نحن نفرض HTTPS لجميع الخدمات والبنية التحتية.
مع Stripe ، لا نقوم بتخزين معلومات PCI-DSS بأنفسنا. تم اعتماد Stripe لمزود خدمة PCI المستوى 1 ، وهو المستوى الأكثر صرامة.
يتضمن إطار عملنا القوي العديد من الميزات التي تساعد في الحفاظ على أمان بياناتك حتى تتمكن من التركيز على إنشاء أفضل المنتجات الممكنة.
نقوم بتشغيل وإدارة والتحكم في المكونات من المنصة وصولا إلى البنية التحتية. يمكنك تأمين التطبيقات وعمليات الدمج التي تقوم بتطويرها عبر قواعد الخصوصية المحددة من قبل المستخدم.
نحن نستخدم AWS RDS لقواعد البيانات، والطريق 53 لإدارة منطقة DNS الآمنة، وVPC لعزل الخدمة، وحاويات عامل الرصيف لعزل الخدمة داخل خادم افتراضي واحد.
ويستند الوصول إلى جميع الأنظمة إلى الأدوار، مع مبادئ الرفض الافتراضي والأقل امتيازا. لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدم دون موافقة صريحة من مالك البيانات.
يتضمن نظامنا النسخ الاحتياطي التلقائي. إذا تعطل أحد الخوادم ، فسيتولى خادم آخر المسؤولية على الفور. يمكننا إعادة بناء جميع البيانات AppMaster.io في موقع جديد في غضون أيام.
OWASP هي منظمة غير ربحية تتعقب أهم الثغرات الأمنية. يتبع AppMaster توصياتهم ، لذلك يمكنك أن تطمئن إلى أن لدينا ظهرك. إلى جانب ذلك ، تسعى AppMaster بنشاط إلى برنامج الأمن السيبراني القياسي للمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ، SOC-2.
نحن نتخذ أقصى قدر من الاحتياطات، حتى تظل بياناتك آمنة. لقد أنشأنا عمليات واضحة لمساعدة فرق التطوير لدينا على بناء الأمان في منتجك.
نحن نستخدم Bitbucket و CI في عملية التطوير لدينا. تقوم CI بإجراء اختبارات آلية ودفع التغييرات إلى مثيل التدريج ، مما يسمح بالمراقبة وضمان الجودة.
نحن نراقب باستمرار التعليمات البرمجية الخاصة بنا لتقييم الضعف والاستجابة بسرعة عند ظهور أي ثغرة أمنية. يتم تحديث جميع الوحدات والحزم التابعة على أساس منتظم.
نحن نحقق في أي مخاوف أمنية يتم الإبلاغ عنها ونصلحها. إذا اعتقدنا أنك متأثر ، فستحصل على تحديث في أقرب وقت ممكن ، في وقت أقرب بكثير من ال 72 ساعة المقررة قانونا.
بدون رمز! دون استخدام الكثير من التطبيقات! انضم إلى AppMaster Platform وقم بإنشاء تطبيقات قوية للخادم والجوال والويب لفريقك باستخدام أداة واحدة.