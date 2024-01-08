معاينة في الوقت الحقيقي

تتيح المعاينة في الوقت الفعلي للمستخدمين معرفة كيف يبدو تطبيقهم ووظائفه قبل نشره في البيئة المباشرة.

ومن خلال اختيار خطة نشر أو استخدام بيانات وهمية، يمكن للمستخدمين الحصول على تمثيل أكثر دقة لكيفية ظهور تطبيقهم وأدائه في البيئة المباشرة.

🔔 المعاينة لا تدفع تغييراتك إلى التطبيق الفعلي. لإرسال تغييرات إلى التطبيق المنشور، انقر فوق الزر "اضغط" في AppMaster Web Designer وقم بتشغيل نشر المشروع في AppMaster Studio بالطريقة التي تفعلها بشكل عام.

تشغيل المعاينة

يتم فتح معاينة تطبيق الويب في علامة تبويب جديدة بالمتصفح، مما يسمح للمستخدمين بمراقبة مظهر تطبيقهم ووظائفه في الوقت الفعلي أثناء قيامهم بإجراء التغييرات. لتشغيل المعاينة، انقر فوق زر العين في الزاوية العلوية اليمنى.

قبل تشغيل المعاينة، تحتاج إلى تحديد البيانات لعرضها في الواجهة:

بيانات وهمية

بيانات خطة النشر المستهدفة

بيانات وهمية

لتشغيل معاينة ببيانات وهمية، انقر فوق الزر Preview في الجزء العلوي الأيمن وحدد Mock Preview في القائمة المنسدلة المفتوحة.

يتيح استخدام البيانات الوهمية للمستخدمين إنشاء نسخة تطبيق محاكاة، كاملة مع البيانات الوهمية المضافة أثناء تصميم واجهة المستخدم. يعد هذا مفيدًا لاختبار واجهة المستخدم، لأنه سيمكن المستخدمين من تحديد أي مشكلات تتعلق بالبيانات المعروضة في التطبيق قبل نشرها في البيئة المباشرة.

بيانات خطة النشر

لتشغيل المعاينة مع بيانات النشر، انقر فوق زر معاينة في الجزء العلوي الأيمن وحدد خطة النشر المستهدفة في القائمة المنسدلة المفتوحة.

عند استخدام ميزة المعاينة في الوقت الفعلي، يمكنك تحديد خطة النشر. فهو يتيح للمستخدمين معاينة تطبيقاتهم بالبيانات الفعلية المستخدمة في البيئة الحية. وهذا يفيد بشكل خاص التطبيقات التي تعتمد على مصادر البيانات الخارجية مثل واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات.