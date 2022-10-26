Web Uygulamalarına Giriş

Önceki modüllerde, onlar için iş süreçlerimizi ve uç noktalarımızı nasıl oluşturacağımızı, yürütmelerini nasıl başlatacağımızı ve sonuç alacağımızı öğrendik. Tam teşekküllü bir web uygulamasının oluşturulmasıyla ilgilenmenin zamanı geldi. Bu modülde, ön ucun nasıl tasarlanacağını ve uygun bir grafik kabuğun nasıl oluşturulacağını öğreneceğiz.

Web uygulamaları sekmesi





Web uygulaması tasarımcısına gitmek için sol panelden uygun öğeyi seçin. Burada, ilk uygulama için ilk kabuğun zaten oluşturulduğunu görebilirsiniz. Adı veya tasarımı değiştirebilir, hatta silebilirsiniz.

AppMaster birçok şeyin otomatik olarak oluştuğunu hemen belirtmekte fayda var. Örneğin, bir veritabanının tasarım aşamasında, yönetici paneli için otomatik olarak uç noktaların oluşturulmasını ve kullanıcı arayüzü öğelerini ayarlayabiliriz. Ancak eğitim kapsamında her şeyi sıfırdan yaratmaya çalışacağız. Bu, konuyu daha iyi anlamanızı ve tüm süreçleri tam olarak anlamanızı sağlayacaktır.

Tasarımcı tuval

Öncelikle Admin Panelini açalım ve nelerle çalışmamız gerektiğine bakalım.





Tüm öğeleri ve işlevleri daha sonra keşfetme fırsatımız olacak, ancak yeni başlayanlar için büyük beyaz alan en ilginç olanı. Gerekli tüm tasarım öğelerini aktaracağımız tuval. Bu unsurların tam listesi hemen yukarıda görülebilir. Düğmeler, anahtarlar, tablolar, resimler, giriş alanları ve daha fazlası var.

Hatırladığınız gibi, önceki modüllerde bir iş süreci (hatta birden fazla) ve bir uç nokta oluşturmuştuk. Şimdi uygun bir grafik kabuğa ihtiyacımız var.

İçine ne yerleştirilmesi gerekiyor?