Einführung in Web-Applikationen

In den vorangegangenen Modulen haben wir gelernt, wie wir unsere Geschäftsprozesse und Endpunkte dafür erstellen, ihre Ausführung starten und Ergebnisse erhalten. Nun ist es an der Zeit, sich mit der Erstellung einer vollwertigen Webanwendung zu befassen. In diesem Modul werden wir herausfinden, wie wir das Frontend gestalten und eine komfortable grafische Oberfläche erstellen können.

Registerkarte Webanwendungen





Um zum Webanwendungsdesigner zu gelangen, wählen Sie das entsprechende Element in der linken Leiste. Hier können Sie sehen, dass die erste Shell für die erste Anwendung bereits erstellt wurde. Sie können den Namen oder das Design ändern oder sie sogar löschen.

Es ist erwähnenswert, dass vieles in AppMaster sofort automatisch erstellt wird. So können wir beispielsweise während der Entwurfsphase einer Datenbank die automatische Erstellung von Endpunkten und Elementen der Benutzeroberfläche für das Admin-Panel einstellen. Im Rahmen der Schulung werden wir jedoch versuchen, alles von Grund auf neu zu erstellen. So können Sie das Thema besser verstehen und alle Prozesse vollständig nachvollziehen.

Designer-Leinwand

Öffnen wir zunächst das Admin-Panel und sehen wir uns an, womit wir arbeiten müssen.





Wir werden später Gelegenheit haben, alle Elemente und Funktionen zu erkunden, aber für den Anfang ist der große weiße Bereich am interessantesten. Die Leinwand, auf die wir alle notwendigen Designelemente übertragen werden. Eine vollständige Liste dieser Elemente ist oben zu sehen. Es gibt Schaltflächen, Schalter, Tabellen, Bilder, Eingabefelder und vieles mehr.

Wie Sie sich erinnern, haben wir in den vorangegangenen Modulen einen Geschäftsprozess (und sogar mehr als einen) und einen Endpunkt erstellt. Jetzt brauchen wir eine geeignete grafische Hülle.

Was muss darin untergebracht werden?