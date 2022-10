Introduction aux applications Web

Dans les modules précédents, nous avons appris à créer nos processus métier et leurs points de terminaison, à lancer leur exécution et à obtenir des résultats. Il est temps de s'occuper de la création d'une application Web à part entière. Dans ce module, nous allons voir comment concevoir le front-end et créer un shell graphique pratique.

Onglet Applications Web





Pour accéder au concepteur d'applications Web, sélectionnez l'élément approprié dans le panneau de gauche. Vous pouvez voir ici que l'enveloppe initiale de la première application a déjà été créée. Vous pouvez modifier le nom ou le design ou même le supprimer.

Il convient de noter immédiatement le fait que beaucoup dans AppMaster crée automatiquement. Par exemple, pendant la phase de conception d'une base de données, nous pouvons définir la génération automatique des points de terminaison et des éléments d'interface utilisateur pour le panneau d'administration. Cependant, dans le cadre de la formation, nous allons essayer de tout créer à partir de zéro. Cela vous permettra de mieux comprendre le sujet et d'appréhender complètement tous les processus.

Canevas du concepteur

Tout d'abord, ouvrons le panneau d'administration et voyons avec quoi nous devons travailler.





Nous aurons l'occasion d'explorer tous les éléments et fonctions plus tard, mais pour commencer, la grande zone blanche est la plus intéressante. Il s'agit du Canvas, où nous allons transférer tous les éléments de conception nécessaires. Une liste complète de ces éléments est visible juste au-dessus. Il y a des boutons, des interrupteurs, des tableaux, des images, des champs de saisie, et plus encore.

Comme vous vous en souvenez, nous avons créé un processus d'entreprise (et même plus d'un) et un point de terminaison dans les modules précédents. Maintenant, nous avons besoin d'une coquille graphique appropriée.

Que faut-il y placer ?