Inleiding tot webtoepassingen

In de vorige modules hebben we geleerd hoe we onze bedrijfsprocessen en de eindpunten daarvoor creëren, de uitvoering ervan starten en resultaten krijgen. Nu is het tijd om de creatie van een volwaardige webapplicatie aan te pakken. In deze module gaan we uitzoeken hoe we de front-end kunnen ontwerpen en een handige grafische schil kunnen maken.

Tabblad Web-toepassingen





Om naar de ontwerper van de webapplicatie te gaan, selecteert u het juiste item in het linkerpaneel. Hier ziet u dat de initiële schil voor de eerste toepassing al is gemaakt. U kunt de naam of het ontwerp wijzigen of zelfs verwijderen.

Opmerkelijk is meteen het feit dat veel in AppMaster automatisch wordt aangemaakt. Tijdens de ontwerpfase van een database kunnen we bijvoorbeeld de automatische generatie van eindpunten en gebruikersinterface-elementen voor het beheerderspaneel instellen. In het kader van de opleiding zullen we echter proberen alles vanaf nul aan te maken. Zo kunt u het onderwerp beter begrijpen en alle processen volledig doorgronden.

Ontwerperscanvas

Laten we eerst het beheerderspaneel openen en kijken waar we mee moeten werken.





We zullen later alle elementen en functies kunnen verkennen, maar om te beginnen is het grote witte gebied het meest interessant. Canvas, waar we alle noodzakelijke ontwerpelementen zullen overbrengen. Een volledige lijst van deze elementen is hierboven te zien. Er zijn knoppen, schakelaars, tabellen, afbeeldingen, invoervelden en meer.

Zoals u zich herinnert, hebben we in de vorige modules een bedrijfsproces (en zelfs meer dan één) en een eindpunt gemaakt. Nu hebben we een passende grafische schil nodig.

Wat moet daarin worden geplaatst?