Введение в веб-приложения

В предыдущих модулях мы научились создавать свои бизнес-процессы и эндпойнты для них, запускать их выполнение, получать результат. Пришло время разобраться с созданием полноценного веб-приложения. В этом модуле мы разберемся, как же спроектировать фронт и сделать удобную графическую оболочку.





Для перехода к дизайнеру веб-приложений необходимо выбрать соответствующий пункт на левой панели. Тут же можно увидеть, что начальный каркас для первого приложения уже создан. При желании можно изменить его, поменять название, оформление, или вообще удалить.

Стоит сразу отметить тот факт, что многое в AppMaster создается автоматически. Например, еще на этапе проектирования базы данных мы можем установить отметку об автогенерации эндпойнтов и элементов пользовательского интерфейса для панели администратора. Тем не менее, в рамках обучения, мы будем стараться создавать все с нуля. Это позволит лучше разобраться в теме и даст полное понимание всех процессов.

Для начала откроем панель администратора (Admin Panel) и посмотрим, с чем вообще предстоит работать.





У нас еще будет возможность изучить все элементы и функции, но для начала наибольший интерес представляет большая белая область. Холст, куда мы будем переносить все необходимые элементы дизайна. Полный список этих элементов можно увидеть чуть выше. Там есть кнопки, переключатели, таблицы, изображения, поля ввода и многое другое.

Как вы помните, в предыдущих модулях мы создавали бизнес-процесс (и даже не один) и эндпойнт к нему. Теперь нам нужна соответствующая графическая оболочка.

Что же требуется в ней разместить?