مقدمة لتطبيقات الويب

في الوحدات السابقة ، تعلمنا كيفية إنشاء عمليات الأعمال ونقاط النهاية الخاصة بنا لهم ، وبدء تنفيذها ، والحصول على النتائج. حان الوقت للتعامل مع إنشاء تطبيق ويب كامل. في هذه الوحدة ، سوف نتعرف على كيفية تصميم الواجهة الأمامية وإنشاء غلاف رسومي مناسب.

علامة تبويب تطبيقات الويب





للانتقال إلى مصمم تطبيق الويب ، حدد العنصر المناسب في اللوحة اليمنى. هنا يمكنك أن ترى أن الغلاف الأولي للتطبيق الأول قد تم إنشاؤه بالفعل. يمكنك تغيير الاسم أو التصميم أو حتى حذفه.

تجدر الإشارة على الفور إلى حقيقة أن الكثير في AppMaster يتم إنشاؤه تلقائيًا. على سبيل المثال ، أثناء مرحلة تصميم قاعدة البيانات ، يمكننا تعيين الإنشاء التلقائي لنقاط النهاية وعناصر واجهة المستخدم للوحة الإدارة. ومع ذلك ، كجزء من التدريب ، سنحاول إنشاء كل شيء من البداية. سيسمح لك ذلك بفهم الموضوع بشكل أفضل وفهم جميع العمليات بشكل كامل.

قماش مصمم

أولاً ، دعنا نفتح لوحة الإدارة ونرى ما يتعين علينا العمل معه.





ستتاح لنا الفرصة لاستكشاف جميع العناصر والوظائف لاحقًا ، ولكن بالنسبة للمبتدئين ، فإن المنطقة البيضاء الكبيرة هي الأكثر إثارة للاهتمام. قماش ، حيث سننقل جميع عناصر التصميم الضرورية. يمكن رؤية قائمة كاملة بهذه العناصر أعلاه. هناك أزرار ومفاتيح وجداول وصور وحقول إدخال والمزيد.

كما تتذكر ، أنشأنا عملية تجارية (وحتى أكثر من عملية واحدة) ونقطة نهاية في الوحدات السابقة. الآن نحن بحاجة إلى غلاف رسومي مناسب.

ما الذي يجب وضعه فيه؟