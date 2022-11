Introduzione alle applicazioni web

Nei moduli precedenti abbiamo imparato a creare i nostri processi aziendali e i relativi endpoint, ad avviarne l'esecuzione e a ottenere i risultati. È ora di occuparci della creazione di un'applicazione web a tutti gli effetti. In questo modulo scopriremo come progettare il front-end e creare una comoda shell grafica.

Scheda Applicazioni Web





Per accedere al designer di applicazioni Web, selezionare la voce appropriata nel pannello di sinistra. Qui si può notare che la shell iniziale per la prima applicazione è già stata creata. È possibile modificare il nome o il design o addirittura eliminarlo.

Vale la pena notare subito il fatto che molto in AppMaster si crea automaticamente. Ad esempio, durante la fase di progettazione di un database, è possibile impostare la generazione automatica degli endpoint e degli elementi dell'interfaccia utente per il pannello di amministrazione. Tuttavia, nell'ambito della formazione, cercheremo di creare tutto da zero. Questo vi permetterà di comprendere meglio l'argomento e di capire completamente tutti i processi.

Tela del designer

Per prima cosa, apriamo il pannello di amministrazione e vediamo con cosa dobbiamo lavorare.





Avremo modo di esplorare tutti gli elementi e le funzioni in seguito, ma per cominciare, la grande area bianca è la più interessante. Canvas, dove trasferiremo tutti gli elementi di design necessari. L'elenco completo di questi elementi è visibile appena sopra. Ci sono pulsanti, interruttori, tabelle, immagini, campi di input e altro ancora.

Come ricorderete, nei moduli precedenti abbiamo creato un processo aziendale (e anche più di uno) e un endpoint. Ora abbiamo bisogno di una shell grafica appropriata.

Che cosa deve essere inserito?