Introdução às Aplicações Web

Nos módulos anteriores, aprendemos como criar os nossos processos de negócio e pontos finais para eles, lançar a sua execução, e obter resultados. Está na altura de lidar com a criação de uma aplicação web completa. Neste módulo, vamos descobrir como desenhar o front-end e fazer uma concha gráfica conveniente.

Para ir ao web application designer, seleccionar o item apropriado no painel da esquerda. Aqui pode ver que a concha inicial para a primeira aplicação já foi criada. Pode alterar o nome ou desenho ou mesmo apagá-lo.

Vale a pena notar imediatamente o facto de que muito em AppMaster cria automaticamente. Por exemplo, durante a fase de concepção de uma base de dados, podemos definir a auto-geração de pontos finais e elementos de interface do utilizador para o painel de administração. Contudo, como parte da formação, tentaremos criar tudo a partir do zero. Isto permitir-lhe-á compreender melhor o tópico e compreender completamente todos os processos.

Tela do desenhador

Primeiro, vamos abrir o Painel de Administração e ver com o que temos de trabalhar.





Teremos a oportunidade de explorar todos os elementos e funções mais tarde, mas para começar, a grande área branca é a mais interessante. Tela, onde iremos transferir todos os elementos de desenho necessários. Uma lista completa destes elementos pode ser vista logo acima. Há botões, interruptores, tabelas, imagens, campos de entrada, e muito mais.

Como se lembra, criámos um processo empresarial (e até mais do que um) e um ponto final nos módulos anteriores. Agora precisamos de uma concha gráfica apropriada.

O que precisa de ser colocado nela?