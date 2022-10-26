在前面的模块中，我们学习了如何创建我们的业务流程和它们的端点，启动它们的执行，并获得结果。现在是处理创建一个成熟的Web应用程序的时候了。在这个模块中，我们将弄清楚如何设计前端并制作一个方便的图形外壳。

网络应用程序选项卡





要进入网络应用程序设计器，在左边的面板上选择适当的项目。在这里你可以看到，第一个应用程序的初始外壳已经被创建。你可以改变名称或设计，甚至删除它。

值得立即注意的是，在AppMaster ，很多东西都是自动创建的。例如，在数据库的设计阶段，我们可以设置自动生成端点和管理面板的用户界面元素。然而，作为培训的一部分，我们将尝试从头开始创建一切。这将使你更好地理解这个主题，完全理解所有的过程。

设计器画布

首先，让我们打开管理面板，看看我们有什么可做的。





我们以后将有机会探索所有的元素和功能，但对于初学者来说，大的白色区域是最有趣的。画布，我们将在这里转移所有必要的设计元素。这些元素的完整清单可以在上面看到。有按钮、开关、表格、图像、输入字段，以及更多。

正如你所记得的，我们在前面的模块中创建了一个业务流程（甚至不止一个）和一个端点。现在我们需要一个合适的图形外壳。

需要在其中放置什么？