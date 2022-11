Introducción

¡Hola!

La parte más difícil de cualquier negocio suele ser empezar. Y parece que lo has conseguido. ¡Enhorabuena!

A partir de aquí, tenemos un largo camino por recorrer en el aprendizaje de la programación en general y del No-Code (la capacidad de crear programas sin aprender complejos lenguajes de programación) en particular. Pero antes de nada, conviene entender un poco los términos básicos.

Si ya eres un profesional de la informática, no dudes en saltarte este módulo introductorio. Aquí trataremos los conceptos más básicos. Aplicación, frontend, base de datos, protocolo HTTP, etc.

¿Preparado? Vamos allá.

Los ordenadores, aunque parezcan muy inteligentes, son intrínsecamente incapaces de hacer nada por sí mismos. Necesitan instrucciones claras. Existe incluso un viejo chiste: "El ordenador no hace lo que tú quieres, sino lo que tú le ordenas".

Resulta quela "programación" en un sentido amplio - es la creación de instrucciones claras y comprensibles (comandos) para un ordenador. Y las propias instrucciones en un lenguaje comprensible para un ordenador son un "programa".

Y aquí cabe destacar la frase "unlenguaje comprensible para un ordenador" (lenguaje comprensible para un ordenador). En efecto, nosotros hablamos un idioma y el ordenador habla otro. No entiende el habla humana (al menos hasta que reciba un programa que le enseñe a entender el habla). Al igual que nosotros, sin una formación especial, no entendemos el lenguaje de la máquina (o código de la máquina), que se puede representar como una secuencia de 1 y 0.

10110100 00111010

Completamente incomprensible, ¿verdad?

Lenguajes de programación

Para garantizar la comunicación, se crearon lenguajes de programación (y se crean constantemente otros nuevos).

Hay lenguajes que se llaman"de bajo nivel". Son muy parecidos a los códigos de las máquinas, pero los comandos están escritos de forma más comprensible para una persona. El representante más famoso de este tipo de lenguajes es el "ensamblador".

La siguiente etapa son los lenguajes de programación de "alto nivel". La mayoría de los lenguajes de programación modernos pertenecen a ellos: Java, C ++, Python, Go y muchos otros. Están diseñados para la velocidad y la facilidad de uso del programador. Al mismo tiempo, un solo comando en dicho lenguaje puede traducirse en un conjunto muy complejo y largo de comandos en código máquina.

Y aquí aparece un nuevo término: "Traductor". Es exactamente la herramienta que traduce (o compila) el texto escrito en un lenguaje de alto nivel a un conjunto de instrucciones de máquina. Al mismo tiempo, no debemos preocuparnos (o deberíamos preocuparnos mucho menos) por el hecho de que todos los ordenadores son diferentes, funcionan con procesadores diferentes y estos procesadores utilizan conjuntos de instrucciones diferentes. El traductor hará este trabajo por nosotros.

La plataforma AppMaster.io pertenece a las plataformas No-Code. Se puede llamar con seguridad la siguiente etapa de desarrollo. Con ella, es posible crear aplicaciones de nivel empresarial sin aprender ningún lenguaje de programación, sin escribir código complejo. Eso es lo que haremos en este curso. De hecho, utilizando bloques visuales claros, simplemente describimos lo que hay que hacer. Y entonces las tecnologías de AppMaster.io ya están activadas y ellas mismas escriben código a gran velocidad.

Por cierto, este código está escrito en el lenguaje Go (también conocido como Golang). Y, por un lado, esto es muy importante. Después de todo, estamos seguros de que estamos utilizando un lenguaje moderno especialmente desarrollado por Google para crear programas altamente eficaces. Por otro lado, no importa. Después de todo, puedes olvidarte en absoluto de qué lenguaje se utiliza allí (incluso puede ser sustituido por otro si se encuentra una solución más eficaz), sólo concéntrate en la creación de una aplicación, y no en las complejidades de su implementación técnica.