你好!

任何业务最困难的部分往往是开始。而看起来你成功了。祝贺你!

从这里开始，我们在学习一般的编程，特别是No-Code（无需学习复杂的编程语言就能创建程序）方面还有很长的路要走。但首先，值得对基本术语有一点了解。

如果你已经是一名IT专业人士，请随意跳过这个介绍性模块。这里我们将处理最基本的概念。应用程序、前端、数据库、HTTP协议，等等。

准备好了吗？开始吧!

计算机，虽然看起来很聪明，但本质上是不能自己做任何事情的。它们需要明确的指示。甚至有这样一个老笑话--"计算机不做你想做的，而是做你命令它做的"。

事实证明，"编程"从广义上讲--它是为计算机创建明确和可理解的指令（命令）。而用计算机可以理解的语言编写的指令本身就是一个 "程序"。

这里值得强调的是 "计算机可以理解的语言"（计算机可以理解的语言）这句话。事实上，我们说的是一种语言，而计算机说的是另一种语言。它不理解人类的语言（至少在它收到一个能教它理解语言的程序之前）。就像我们一样，如果没有经过特殊的训练，我们不理解机器语言（或机器代码），它可以表示为1和0的序列。

10110100 00111010

完全无法理解，对吗？

编程语言

为了确保交流，编程语言被创造出来（新的语言也在不断被创造出来）。

有一些语言被称为"低级别"。它们非常接近于机器代码，但命令是以人更容易理解的形式写的。这类语言中最有名的代表是 "汇编程序"。

下一个阶段是 "高级"编程语言。大多数现代编程语言都属于它们。Java、C++、Python、Go和许多其他语言。它们是为程序员的速度和使用方便而设计的。同时，这种语言中的一个命令可以转化为机器代码中非常复杂和漫长的命令集。

而这里有一个新的术语--"翻译器"。这正是将用高级语言编写的文本翻译（或编译）为一组机器指令的工具。同时，我们不应该担心（或应该更少担心）所有的计算机都是不同的，它们运行不同的处理器，而这些处理器使用不同的指令集。翻译器将为我们做这项工作。

AppMaster.io平台属于无代码平台。它可以安全地称为发展的下一个阶段。有了它，不需要学习任何编程语言，不需要编写复杂的代码，就可以创建企业级的应用程序。这就是我们在本课程中要做的。事实上，使用清晰的视觉块，我们简单地描述需要做的事情。然后AppMaster.io技术就已经开启，它们自己也会以极快的速度编写代码。

顺便说一下，这些代码是用Go语言（也称为Golang）编写的。而且，一方面，这是很重要的。毕竟，我们确信我们使用的是由谷歌专门开发的现代语言，以创建高效的程序。另一方面，这也不重要。毕竟，你可以完全忘记那里使用的是什么语言（如果找到了更有效的解决方案，甚至可以用另一种语言代替），只需专注于创建一个应用程序，而不是其技术实现的错综复杂。