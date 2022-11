Halo!

Bagian tersulit dari bisnis apa pun sering kali memulai. Dan sepertinya Anda berhasil. Selamat!

Mulai dari sini, perjalanan kita masih panjang dalam mempelajari pemrograman secara umum dan No-Code (kemampuan untuk membuat program tanpa mempelajari bahasa pemrograman yang rumit) pada khususnya. Tapi pertama-tama, ada baiknya sedikit memahami istilah-istilah dasar.

Jika Anda sudah menjadi profesional TI, silakan lewati modul pengantar ini. Di sini kita akan berurusan dengan konsep yang paling dasar. Aplikasi, frontend, database, protokol HTTP, dll.

Siap? Ayo pergi!

Komputer, meskipun mungkin tampak sangat pintar, pada dasarnya tidak mampu melakukan apa pun sendiri. Mereka membutuhkan arahan yang jelas. Bahkan ada lelucon lama - "Komputer tidak melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda perintahkan untuk dilakukan."

Ternyata " pemrograman " dalam arti luas — itu adalah pembuatan instruksi (perintah) yang jelas dan dapat dipahami untuk komputer. Dan instruksi itu sendiri dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer adalah " program ".

Dan di sini ada baiknya menyoroti frasa " bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer " (bahasa yang dapat dipahami komputer). Memang, kami berbicara satu bahasa, dan komputer berbicara bahasa lain. Ia tidak memahami ucapan manusia (setidaknya sampai ia menerima program yang akan mengajarkannya untuk memahami ucapan). Sama seperti kita, tanpa pelatihan khusus, kita tidak mengerti bahasa mesin (atau kode mesin), yang dapat direpresentasikan sebagai urutan 1 dan 0.

10110100 00111010

Benar-benar tidak bisa dipahami, bukan?

Bahasa pemrograman

Untuk memastikan komunikasi, bahasa pemrograman dibuat (dan yang baru terus dibuat).

Ada bahasa yang disebut " tingkat rendah ". Mereka sangat dekat dengan kode mesin, tetapi perintah ditulis dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh seseorang. Perwakilan paling terkenal dari bahasa tersebut adalah "Assembler".

Tahap selanjutnya adalah bahasa pemrograman “ High-level ”. Sebagian besar bahasa pemrograman modern milik mereka: Java, C ++, Python, Go dan banyak lainnya. Mereka dirancang untuk kecepatan dan kemudahan penggunaan oleh programmer. Pada saat yang sama, satu perintah dalam bahasa seperti itu dapat diterjemahkan ke dalam serangkaian perintah yang sangat kompleks dan panjang dalam kode mesin.

Dan inilah istilah baru - “ Penerjemah ”. Ini adalah alat yang menerjemahkan (atau mengkompilasi) teks yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi ke dalam satu set instruksi mesin. Pada saat yang sama, kita tidak perlu khawatir (atau tidak perlu terlalu khawatir) tentang fakta bahwa semua komputer berbeda, mereka menjalankan prosesor yang berbeda, dan prosesor ini menggunakan set instruksi yang berbeda. Penerjemah akan melakukan pekerjaan ini untuk kita.

Platform AppMaster.io milik platform Tanpa Kode . Ini dapat dengan aman disebut tahap pengembangan selanjutnya. Dengan itu, menjadi mungkin untuk membuat aplikasi tingkat perusahaan tanpa mempelajari bahasa pemrograman apa pun, tanpa menulis kode yang rumit. Itulah yang akan kita lakukan dalam kursus ini. Sebenarnya, dengan menggunakan blok visual yang jelas, kami hanya menjelaskan apa yang perlu dilakukan. Dan kemudian teknologi AppMaster.io sudah diaktifkan dan mereka sendiri menulis kode dengan kecepatan tinggi.

By the way, kode ini ditulis dalam bahasa Go (juga dikenal sebagai Golang). Dan, di satu sisi, ini sangat penting. Bagaimanapun, kami yakin bahwa kami menggunakan bahasa modern yang dikembangkan secara khusus oleh Google untuk membuat program yang sangat efektif. Di sisi lain, itu tidak masalah. Lagi pula, Anda dapat melupakan sama sekali tentang bahasa apa yang digunakan di sana (bahkan dapat diganti dengan yang lain jika solusi yang lebih efektif ditemukan), hanya berkonsentrasi pada pembuatan aplikasi, dan bukan pada seluk-beluk implementasi teknisnya.