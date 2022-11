Witam!!!

Najtrudniejszą częścią każdego biznesu jest często rozpoczęcie działalności. I wygląda na to, że Tobie się udało. Gratulacje!!!

Zaczynając od tego miejsca, czeka nas długa droga do nauki programowania w ogóle, a No-Code (umiejętność tworzenia programów bez nauki skomplikowanych języków programowania) w szczególności. Najpierw jednak warto trochę zrozumieć podstawowe pojęcia.

Jeśli jesteś już informatykiem, nie krępuj się pominąć tego modułu wprowadzającego. Tutaj zajmiemy się najbardziej podstawowymi pojęciami. Aplikacja, frontend, baza danych, protokół HTTP itp.

Gotowy? Zaczynamy!!!

Komputery, choć mogą wydawać się bardzo inteligentne, z natury nie są w stanie zrobić niczego samodzielnie. Potrzebują jasnych wskazówek. Jest nawet taki stary dowcip - "Komputer nie robi tego, co chcesz, ale to, co mu kazałeś zrobić".

Okazuje się, że"programowanie" w szerokim znaczeniu - to tworzenie jasnych i zrozumiałych instrukcji (poleceń) dla komputera. A same instrukcje w języku zrozumiałym dla komputera to "program".

I tu warto podkreślić zwrot "język zrozumiały dlakomputera" (computer-understandable language). Rzeczywiście, my mówimy jednym językiem, a komputer drugim. Nie rozumie on ludzkiej mowy (przynajmniej dopóki nie otrzyma programu, który nauczy go rozumieć mowę). Podobnie jak my, bez specjalnego szkolenia nie rozumiemy języka maszynowego (lub kodu maszynowego), który można przedstawić jako ciąg 1 i 0.

10110100 00111010

Kompletnie niezrozumiałe, prawda?

Języki programowania

Aby zapewnić komunikację, stworzono języki programowania (i ciągle powstają nowe).

Istnieją języki, które nazywane są"Low-level". Są one bardzo zbliżone do kodów maszynowych, ale polecenia są zapisane w formie bardziej zrozumiałej dla człowieka. Najbardziej znanym przedstawicielem takich języków jest "Assembler".

Kolejnym etapem są języki programowania "High-level". Większość współczesnych języków programowania należy do nich: Java, C ++, Python, Go i wiele innych. Zostały zaprojektowane z myślą o szybkości i łatwości użycia przez programistę. Jednocześnie pojedyncze polecenie w takim języku może zostać przetłumaczone na bardzo złożony i długi zestaw poleceń w kodzie maszynowym.

I tu pojawia się nowy termin - "Translator". To jest właśnie narzędzie, które tłumaczy (lub kompiluje) tekst napisany w języku wysokiego poziomu na zestaw instrukcji maszynowych. Jednocześnie nie powinniśmy się martwić (lub powinniśmy się martwić znacznie mniej) o to, że wszystkie komputery są różne, uruchamiają różne procesory, a te procesory używają różnych zestawów instrukcji. Tłumacz wykona tę pracę za nas.

Platforma AppMaster.io należy do platform typu No-Code. Można ją śmiało nazwać kolejnym etapem rozwoju. Dzięki niej możliwe stało się tworzenie aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa bez uczenia się w ogóle języków programowania, bez pisania skomplikowanego kodu. Właśnie tym zajmiemy się w tym kursie. W rzeczywistości, za pomocą przejrzystych bloków wizualnych, po prostu opisujemy, co należy zrobić. I wtedy technologie AppMaster.io są już włączone i same piszą kod z ogromną prędkością.

Przy okazji, ten kod jest napisany w języku Go (znanym też jako Golang). I z jednej strony jest to bardzo ważne. W końcu mamy pewność, że korzystamy z nowoczesnego języka specjalnie opracowanego przez Google do tworzenia bardzo efektywnych programów. Z drugiej strony, nie ma to żadnego znaczenia. Można przecież w ogóle zapomnieć o tym, jaki język jest tam używany (można go nawet zastąpić innym, jeśli znajdzie się skuteczniejsze rozwiązanie), tylko skupić się na tworzeniu aplikacji, a nie na zawiłościach jej technicznej realizacji.