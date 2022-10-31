Привет!

Самым сложным в любом деле часто бывает начать его. И похоже, что вам это удалось. Поздравляю!

Начав отсюда нам предстоит пройти большой путь по изучению программирования в целом и No-Code (возможности создавать программы без изучения сложных языков программирования) в частности. Но прежде всего стоит немного разобраться с основными терминами.

Если вы уже профессионал в ИТ - можете смело пропустить этот вступительный модуль. Тут будем разбираться с самыми базовыми понятиями. Приложение, фронтэнд, база данных, протокол HTTP и т.д.

Готовы? Поехали!

Компьютеры, хоть и могут казаться очень умными, изначально не способны к каким-то самостоятельным действиям. Им нужны четкие указания. Есть даже такая старая шутка - “Компьютер делает не то, что вы хотите, а то, что вы ему приказали”.

Получается “программирование” в широком смысле - это и есть создание четких и понятных инструкций (команд) для компьютера. А сами инструкции на понятном для компьютера языке - это “программа”.

И вот тут стоит отдельно выделить фразу “понятном для компьютера языке”. Действительно, мы говорим на одном языке, а компьютер на другом. Он не понимает человеческую речь (по крайней мере до тех пор, пока не получит программу, которая научит эту речь понимать). Точно так же как и мы без специальной подготовки не понимаем машинный язык (или машинный код), который можно представить, как последовательность 1 и 0.

10110100 00111010

Совершенно непонятно, не так ли?

Языки программирования

Для обеспечения коммуникации и были созданы (и постоянно создаются новые) языки программирования.

Есть языки, которые называются “Низкоуровневыми”. Они очень близки к машинным кодам, но при этом команды записываются в более понятной человеку форме. Наиболее известным представителем таких языков является “Ассемблер”.

Следующий этап - “Высокоуровневые” языки программирования. Большинство современных языков программирования относится именно к ним: Java, C++, Python, Go и многие другие. Они разработаны для быстроты и удобства использования программистом. При этом отдельная команда на таком языке может быть переведена в очень сложный и длинный набор команд на машинном коде.

А вот и новый термин - “Транслятор”. Это именно тот инструмент, который переводит (или компилирует) текст, написанный на языке высокого уровня в набор машинных команд. При этом мы можем не переживать (или переживать гораздо меньше) о том, что все компьютеры разные, в них работают разные процессоры и эти процессоры используют разные наборы команд. Транслятор сделает эту работу за нас.

Платформа AppMaster.io относится к No-Code платформам. Ее смело можно назвать следующим этапом развития. С ней стало возможным создавать приложения корпоративного уровня вообще без изучения каких либо языков программирования, без написания сложного кода. Именно этим мы и займемся на данном курсе. Фактически, с использованием понятных визуальных блоков, мы просто описываем, что требуется сделать. А дальше уже включаются технологии AppMaster.io и сами с огромной скоростью пишут код.

Кстати, код этот пишется на языке Go (также известен, как Golang). И, с одной стороны, это очень важно. Ведь мы уверены, что используется современный язык, специально разработанный компанией Google для создания высокоэффективных программ. А с другой стороны, это не имеет значения. Ведь можно вообще не задумываться о том, какой язык там используется (его даже могут заменить на другой, если будет найдено более эффективное решение), сконцентрироваться на создании приложения, а не на тонкостях его технической реализации.