Bonjour !

La partie la plus difficile de toute entreprise est souvent de se lancer. Et il semble que vous ayez réussi. Félicitations !

À partir d'ici, nous avons un long chemin à parcourir pour apprendre la programmation en général et le No-Code (la capacité de créer des programmes sans apprendre des langages de programmation complexes) en particulier. Mais avant toute chose, il convient de comprendre les termes de base.

Si vous êtes déjà un professionnel de l'informatique, n'hésitez pas à sauter ce module d'introduction. Nous aborderons ici les concepts les plus fondamentaux. Application, front-end, base de données, protocole HTTP, etc.

Vous êtes prêt ? Allons-y !

Les ordinateurs, bien qu'ils puissent sembler très intelligents, sont par nature incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils ont besoin d'instructions claires. Il existe même une vieille blague du genre : "L'ordinateur ne fait pas ce que vous voulez, mais ce que vous lui avez ordonné de faire".

Il s'avère que la"programmation" au sens large - c'est la création d'instructions (commandes) claires et compréhensibles pour un ordinateur. Et les instructions elles-mêmes dans un langage compréhensible par un ordinateur sont un "programme".

Et il convient ici de souligner l'expression "un langage compréhensible par un ordinateur" (computer-understandable language). En effet, nous parlons une langue, et l'ordinateur en parle une autre. Il ne comprend pas la parole humaine (du moins jusqu'à ce qu'il reçoive un programme qui lui apprendra à comprendre la parole). Tout comme nous, sans formation spéciale, nous ne comprenons pas le langage machine (ou code machine), qui peut être représenté par une séquence de 1 et de 0.

10110100 00111010

Totalement incompréhensible, non ?

Les langages de programmation

Pour assurer la communication, des langages de programmation ont été créés (et de nouveaux sont constamment créés).

Il existe des langages dits"de bas niveau". Ils sont très proches des codes machine, mais les commandes sont écrites sous une forme plus compréhensible pour une personne. Le représentant le plus célèbre de ces langages est l'"Assembleur".

L'étape suivante est celle des langages de programmation de "haut niveau". La plupart des langages de programmation modernes en font partie : Java, C ++, Python, Go et bien d'autres. Ils sont conçus pour être rapides et faciles à utiliser par le programmeur. En même temps, une seule commande dans un tel langage peut être traduite en un ensemble très complexe et long de commandes en code machine.

Et voici un nouveau terme : "traducteur". Il s'agit exactement de l'outil qui traduit (ou compile) le texte écrit dans un langage de haut niveau en un ensemble d'instructions machine. En même temps, nous ne devrions pas nous inquiéter (ou beaucoup moins) du fait que tous les ordinateurs sont différents, qu'ils utilisent des processeurs différents et que ces processeurs utilisent des jeux d'instructions différents. Le traducteur fera ce travail pour nous.

La plateforme AppMaster.io appartient aux plateformes No-Code. On peut la qualifier sans risque d'étape suivante du développement. Avec elle, il est devenu possible de créer des applications de niveau entreprise sans apprendre aucun langage de programmation, sans écrire de code complexe. C'est ce que nous allons faire dans ce cours. En effet, à l'aide de blocs visuels clairs, nous décrivons simplement ce qui doit être fait. Ensuite, les technologies AppMaster.io sont déjà activées et elles écrivent elles-mêmes du code à grande vitesse.

Soit dit en passant, ce code est écrit dans le langage Go (également connu sous le nom de Golang). Et, d'une part, c'est très important. Après tout, nous sommes certains d'utiliser un langage moderne spécialement développé par Google pour créer des programmes très efficaces. D'autre part, cela n'a pas d'importance. Après tout, on peut tout à fait oublier le langage utilisé (on peut même le remplacer par un autre si on trouve une solution plus efficace), et se concentrer sur la création d'une application, et non sur les subtilités de sa mise en œuvre technique.