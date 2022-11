Hallo!

Het moeilijkste van elk bedrijf is vaak om te beginnen. En het lijkt erop dat het je gelukt is. Gefeliciteerd!

Vanaf hier hebben we een lange weg te gaan in het leren programmeren in het algemeen en No-Code (de mogelijkheid om programma's te maken zonder complexe programmeertalen te leren) in het bijzonder. Maar eerst is het de moeite waard om de basistermen een beetje te begrijpen.

Als u al een IT-professional bent, kunt u deze inleidende module gerust overslaan. Hier behandelen we de meest elementaire begrippen. Applicatie, frontend, database, HTTP-protocol, enz.

Klaar? Laten we beginnen!

Computers, hoewel ze erg slim lijken, zijn van nature niet in staat iets zelf te doen. Ze hebben duidelijke aanwijzingen nodig. Er bestaat zelfs zo'n oude grap - "De computer doet niet wat je wilt, maar wat je hem opdraagt."

Het blijkt dat"programmeren" in brede zin - het is het maken van duidelijke en begrijpelijke instructies (commando's) voor een computer. En de instructies zelf in een voor een computer begrijpelijke taal zijn een "programma".

En hier moet de zinsnede "een voor een computer begrijpelijke taal" (voor een computer begrijpelijke taal) worden benadrukt. Wij spreken namelijk één taal, en de computer spreekt een andere. Hij begrijpt geen menselijke spraak (tenminste totdat hij een programma ontvangt dat hem leert spraak te begrijpen). Net als wij, zonder speciale training, begrijpen wij geen machinetaal (of machinecode), die kan worden voorgesteld als een reeks van 1 en 0.

10110100 00111010

Volkomen onbegrijpelijk, toch?

Programmeertalen

Om de communicatie te verzekeren werden programmeertalen gecreëerd (en er worden voortdurend nieuwe gecreëerd).

Er zijn talen die"Low-level" worden genoemd. Ze staan heel dicht bij machinecodes, maar de commando's zijn geschreven in een vorm die begrijpelijker is voor een mens. De bekendste vertegenwoordiger van zulke talen is "Assembler".

Het volgende stadium zijn de "High-level" programmeertalen. De meeste moderne programmeertalen behoren hiertoe: Java, C+, Python, Go en vele andere. Ze zijn ontworpen met het oog op snelheid en gebruiksgemak voor de programmeur. Tegelijkertijd kan één enkel commando in zo'n taal worden vertaald in een zeer complexe en lange reeks commando's in machinecode.

En hier is een nieuwe term - "Translator". Dit is precies het gereedschap dat tekst geschreven in een high-level taal vertaalt (of compileert) in een reeks machine-instructies. Tegelijkertijd moeten we ons geen (of veel minder) zorgen maken over het feit dat alle computers verschillend zijn, ze draaien verschillende processoren, en deze processoren gebruiken verschillende instructiesets. De vertaler doet dit werk voor ons.

Het AppMaster.io platform behoort tot de No-Code platforms. Het kan gerust het volgende stadium van ontwikkeling worden genoemd. Hiermee werd het mogelijk om toepassingen op bedrijfsniveau te maken zonder enige programmeertalen te leren, zonder complexe code te schrijven. Dat is wat we in deze cursus gaan doen. In feite beschrijven we aan de hand van duidelijke visuele blokken eenvoudig wat er moet gebeuren. En dan worden de technologieën van AppMaster.io al ingeschakeld en schrijven ze zelf met grote snelheid code.

Deze code is overigens geschreven in de taal Go (ook bekend als Golang). En dat is enerzijds heel belangrijk. We weten immers zeker dat we een moderne taal gebruiken die speciaal door Google is ontwikkeld om zeer effectieve programma's te maken. Aan de andere kant maakt het niet uit. Je kunt immers helemaal vergeten welke taal daar wordt gebruikt (die kan zelfs worden vervangen door een andere als er een effectievere oplossing wordt gevonden), en je gewoon concentreren op het maken van een applicatie, en niet op de fijne kneepjes van de technische implementatie ervan.