Introdução

Olá!

A parte mais difícil de qualquer negócio é, muitas vezes, começar. E parece que foi bem sucedido. Parabéns!

A partir daqui, temos um longo caminho a percorrer na aprendizagem de programação em geral e No-Code (a capacidade de criar programas sem aprender linguagens de programação complexas) em particular. Mas antes de mais, vale a pena um pouco de compreensão dos termos básicos.

Se já é um profissional de TI, sinta-se à vontade para saltar este módulo introdutório. Aqui trataremos dos conceitos mais básicos. Aplicação, frontend, base de dados, protocolo HTTP, etc.

Pronto? Vamos lá!

Os computadores, embora possam parecer muito inteligentes, são inerentemente incapazes de fazer algo por si próprios. Precisam de instruções claras. Há mesmo uma piada tão antiga - "O computador não faz o que você quer, mas o que você ordenou que fizesse".

Acontece"programação" num sentido lato - é a criação de instruções (comandos) claras e compreensíveis para um computador. E as instruções em si numa linguagem compreensível para um computador são um "programa".

E aqui vale a pena destacar a frase "uma linguagem compreensível para um computador" (linguagem compreensível para um computador). De facto, falamos uma língua, e o computador fala outra. Não compreende a fala humana (pelo menos até receber um programa que o ensine a compreender a fala). Tal como nós, sem formação especial, não compreendemos linguagem de máquina (ou código de máquina), que pode ser representada como uma sequência de 1 e 0.

10110100 00111010

Completamente incompreensível, certo?

Linguagens de programação

Para assegurar a comunicação, foram criadas linguagens de programação (e estão constantemente a ser criadas novas).

Há linguagens que são chamadas"de baixo nível". Estão muito próximas dos códigos de máquina, mas os comandos são escritos de uma forma que é mais compreensível para uma pessoa. O representante mais famoso de tais linguagens é "Assembler".

A próxima etapa é a das linguagens de programação de "Alto nível". A maioria das linguagens de programação modernas pertencem a elas: Java, C ++, Python, Go e muitas outras. Elas foram concebidas para serem usadas com rapidez e facilidade pelo programador. Ao mesmo tempo, um único comando em tal linguagem pode ser traduzido num conjunto muito complexo e longo de comandos em código de máquina.

E aqui está um novo termo - "Tradutor". Esta é exactamente a ferramenta que traduz (ou compila) texto escrito numa língua de alto nível para um conjunto de instruções de máquina. Ao mesmo tempo, não devemos preocupar-nos (ou devemos preocupar-nos muito menos) com o facto de que todos os computadores são diferentes, executam processadores diferentes, e estes processadores utilizam conjuntos de instruções diferentes. O tradutor irá fazer este trabalho por nós.

A plataforma AppMaster.io pertence a plataformas sem código. Pode ser chamada com segurança a próxima fase de desenvolvimento. Com ela, tornou-se possível criar aplicações de nível empresarial sem aprender qualquer linguagem de programação, sem escrever código complexo. É o que vamos fazer neste curso. De facto, utilizando blocos visuais claros, limitamo-nos a descrever o que precisa de ser feito. E depois as tecnologias AppMaster.io já estão activadas e eles próprios escrevem código a grande velocidade.

A propósito, este código é escrito na língua Go (também conhecida como Golang). E, por um lado, isto é muito importante. Afinal, estamos certos de que estamos a utilizar uma linguagem moderna especialmente desenvolvida pelo Google para criar programas altamente eficazes. Por outro lado, isso não importa. Afinal, é possível esquecer de todo que língua é aí utilizada (pode mesmo ser substituída por outra se for encontrada uma solução mais eficaz), basta concentrarmo-nos na criação de uma aplicação, e não nos meandros da sua implementação técnica.