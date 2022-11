Introduzione

Ciao!

La parte più difficile di ogni attività è spesso quella di iniziare. E sembra che tu ci sia riuscito. Congratulazioni!

Partendo da qui, abbiamo una lunga strada da percorrere per imparare la programmazione in generale e il No-Code (la capacità di creare programmi senza imparare linguaggi di programmazione complessi) in particolare. Ma prima di tutto, vale la pena di capire un po' i termini di base.

Se siete già professionisti dell'informatica, potete tranquillamente saltare questo modulo introduttivo. Qui tratteremo i concetti più elementari. Applicazione, frontend, database, protocollo HTTP, ecc.

Pronti? Andiamo!

I computer, sebbene possano sembrare molto intelligenti, sono intrinsecamente incapaci di fare qualcosa da soli. Hanno bisogno di indicazioni chiare. Esiste anche una vecchia battuta: "Il computer non fa quello che vuoi, ma quello che gli hai ordinato di fare".

La"programmazione" in senso lato è la creazione di istruzioni (comandi) chiare e comprensibili per un computer. E le istruzioni stesse, in un linguaggio comprensibile per un computer, sono un "programma".

E qui vale la pena sottolineare l'espressione "un linguaggio comprensibile al computer" (linguaggio comprensibile al computer). Infatti, noi parliamo una lingua e il computer ne parla un'altra. Non capisce il linguaggio umano (almeno fino a quando non riceverà un programma che gli insegnerà a capire il linguaggio). Proprio come noi, senza un addestramento speciale, non capiamo il linguaggio macchina (o codice macchina), che può essere rappresentato come una sequenza di 1 e 0.

10110100 00111010

Completamente incomprensibile, vero?

Linguaggi di programmazione

Per garantire la comunicazione, sono stati creati dei linguaggi di programmazione (e ne vengono creati sempre di nuovi).

Esistono linguaggi chiamati"a basso livello". Sono molto simili ai codici macchina, ma i comandi sono scritti in una forma più comprensibile per una persona. Il più famoso rappresentante di questi linguaggi è l'"Assembler".

La fase successiva è quella dei linguaggi di programmazione "ad alto livello". La maggior parte dei linguaggi di programmazione moderni appartiene a questi linguaggi: Java, C+, Python, Go e molti altri. Sono progettati per garantire velocità e facilità d'uso da parte del programmatore. Allo stesso tempo, un singolo comando in un linguaggio di questo tipo può essere tradotto in una serie molto complessa e lunga di comandi in codice macchina.

Ed ecco un nuovo termine: "traduttore". Si tratta esattamente dello strumento che traduce (o compila) il testo scritto in un linguaggio di alto livello in un insieme di istruzioni macchina. Allo stesso tempo, non dobbiamo preoccuparci (o dovremmo preoccuparci molto meno) del fatto che tutti i computer sono diversi, utilizzano processori diversi e questi processori usano set di istruzioni diversi. Il traduttore farà questo lavoro per noi.

La piattaforma AppMaster.io appartiene alle piattaforme No-Code. Può essere tranquillamente definita la fase successiva dello sviluppo. Con essa è diventato possibile creare applicazioni di livello aziendale senza imparare alcun linguaggio di programmazione e senza scrivere codice complesso. Questo è ciò che faremo in questo corso. Infatti, utilizzando blocchi visivi chiari, descriviamo semplicemente ciò che deve essere fatto. E poi le tecnologie di AppMaster.io sono già attive e scrivono esse stesse codice a grande velocità.

Tra l'altro, questo codice è scritto nel linguaggio Go (noto anche come Golang). E, da un lato, questo è molto importante. Dopo tutto, siamo sicuri di utilizzare un linguaggio moderno sviluppato appositamente da Google per creare programmi altamente efficaci. Dall'altro lato, non è importante. In fin dei conti, ci si può dimenticare del linguaggio utilizzato (che può anche essere sostituito con un altro se si trova una soluzione più efficace), concentrandosi solo sulla creazione di un'applicazione e non sulle complessità della sua implementazione tecnica.