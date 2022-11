Một phần hữu ích khác của Developer Tools là Network . Trong đó, bạn có thể theo dõi tất cả các yêu cầu mạng và thông tin chi tiết về chúng và phân tích cú pháp các câu trả lời nhận được. Hãy xem ví dụ về một bảng có thông tin về các quốc gia. Nó được tạo trong mô-đun 8 và chúng tôi biết chắc chắn rằng phải thực hiện yêu cầu GET để điền vào bảng này. Hãy mở trang tương ứng và đảm bảo rằng yêu cầu thực sự được gửi và được soạn chính xác.

Bảng được tạo chính xác, nó được tự động điền vào và do đó, việc gửi yêu cầu không còn nghi ngờ gì nữa. Nó thực sự có thể được nhìn thấy trong phần Network . Nhưng sự vắng mặt tiềm năng của nó chỉ có thể đưa ra câu trả lời cho lý do tại sao không có dữ liệu trong bảng. Trong trường hợp này, rõ ràng là bạn cần tìm kiếm lý do không có yêu cầu GET (các tùy chọn có thể có: trình kích hoạt chính xác để gửi không được đặt; sự kiện kích hoạt trình kích hoạt không xảy ra; quy trình kinh doanh đã biên dịch có lỗi).

Để thuận tiện hơn trong việc hiển thị thông tin cần thiết, bạn có thể kích hoạt ngay bộ lọc Fetch / XHR (các yêu cầu dịch vụ khác nhau không cần thiết ở giai đoạn này sẽ không được hiển thị) hoặc thậm chí sử dụng tìm kiếm từ khóa.

Headers

Tại đây, bạn có thể phân tích cú pháp yêu cầu một cách chi tiết và đảm bảo rằng yêu cầu đó được thực hiện chính xác. Trong ví dụ này, trên tab Headers ( General -> Request URL ), yêu cầu được hiển thị hoàn toàn với các tham số được sử dụng.

Chúng tôi có thể xác minh rằng các tham số được đặt:

_offset=0 liệu được yêu cầu nguyên trạng ngay từ đầu và không có thụt đầu dòng

_with=1 - ngoài thông tin về các quốc gia, thông tin từ các bảng liên quan cũng được yêu cầu (trong trường hợp này, 1 có nghĩa là nhận thông tin về các thành phố)

_limit=10 - yêu cầu được giới hạn trong 10 phần tử đầu tiên

_sort_order=ASC - dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự tăng dần

_sort_by=name - dữ liệu được sắp xếp theo tên

Các tham số tương tự có thể được nhìn thấy trên tab Payload . Nó có liên quan khi cần nghiên cứu chi tiết thành phần của yêu cầu. Điều này thường được yêu cầu khi gửi các yêu cầu POST khi một đối tượng mô hình được chuyển để ghi vào cơ sở dữ liệu và bạn cần xem xét chi tiết cấu trúc của nó.

Preview

Nhưng mối quan tâm lớn nhất thường không phải là bản thân yêu cầu mà là câu trả lời cho nó, kết quả của yêu cầu. Bạn có thể thấy nó ở dạng có cấu trúc trên tab Preview .

Trong ví dụ này, bạn có thể thấy thông tin về ba quốc gia đã được phản hồi. Bạn cũng có thể xem tên, mô tả, dữ liệu về các thành phố liên quan và nhiều thông tin dịch vụ khác nhau (ID, thời gian tạo, thời gian sửa đổi, v.v.). Việc không có bất kỳ dữ liệu nào ở đây sẽ giải thích tại sao dữ liệu này cũng không có trong bảng (có nghĩa là bạn cần hiểu quy trình kinh doanh do dữ liệu này được cho là thu được). Hoặc ngược lại, sự hiện diện của dữ liệu bổ sung sẽ làm rõ rằng bảng có thể được thực hiện chi tiết hơn.