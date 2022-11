Un'altra sezione utile di Developer Tools è Network. In essa è possibile tenere traccia di tutte le richieste di rete e di informazioni dettagliate su di esse e analizzare le risposte ricevute. Vediamo l'esempio di una tabella con informazioni sui Paesi. È stata creata nel modulo 8 e sappiamo con certezza che per popolarla deve essere fatta una GET per popolare questa tabella. Apriamo la pagina corrispondente e assicuriamoci che la richiesta sia effettivamente inviata e composta correttamente.

La tabella è stata creata correttamente, viene compilata automaticamente e quindi il fatto stesso di inviare la richiesta non era in dubbio. Si può infatti vedere nella Network sezione. Ma la sua potenziale assenza potrebbe solo dare una risposta al perché non ci sono dati nella tabella. In questo caso, è chiaro che bisogna cercare il motivo dell'assenza di una richiesta (opzioni possibili: il trigger corretto). GET (possibili opzioni: non è stato impostato il trigger corretto per l'invio; l'evento che attiva il trigger non si verifica; il processo aziendale è stato compilato con errori).

Per una maggiore comodità nella visualizzazione delle informazioni necessarie, è possibile attivare immediatamente il filtro Fetch / XHR (le varie richieste di servizio che non sono necessarie in questa fase non verranno visualizzate) o anche utilizzare la ricerca per parole chiave.

Headers

Qui è possibile analizzare la richiesta in tutti i suoi dettagli e verificare che sia stata effettuata correttamente. In questo esempio, nella scheda Headers (General -> Request URL), la richiesta viene visualizzata interamente, con i parametri utilizzati.

Possiamo verificare che i parametri siano impostati:

_offset=0 -i dati sono richiesti così come sono, dall'inizio e senza rientri

_with=1 - oltre alle informazioni sui Paesi, vengono richieste anche informazioni da tabelle correlate (in questo caso, 1 significa ottenere informazioni sulle città)

_limit=10 - la richiesta è limitata ai primi 10 elementi

_sort_order=ASC - dati ordinati in ordine crescente

_sort_by=name - dati ordinati per nome

Gli stessi parametri possono essere visualizzati nella scheda Payload . È importante quando è necessario studiare in dettaglio la composizione della richiesta. Questo è spesso necessario quando si inviano POST quando si passa un oggetto modello per la scrittura nel database e si deve considerare la sua struttura in dettaglio.

Preview

Spesso, però, l'interesse maggiore non è la richiesta in sé, ma la risposta, il risultato della richiesta. Lo si può vedere in forma strutturata nella scheda Preview scheda.

In questo esempio, si può vedere che sono state ricevute in risposta informazioni su tre Paesi. Si possono vedere anche il nome, la descrizione, i dati sulle città collegate e varie informazioni sul servizio (ID, ora di creazione, ora di modifica, ecc.). L'assenza di dati in questo punto spiegherà perché nemmeno questi dati sono presenti nella tabella (il che significa che è necessario capire il processo aziendale in seguito al quale questi dati dovrebbero essere ottenuti). O viceversa, la presenza di dati aggiuntivi chiarirà che la tabella può essere resa più dettagliata.