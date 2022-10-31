Developer Tools 的另一个有用部分是 Network.在它里面，你可以跟踪所有的网络请求和关于它们的详细信息，并解析收到的答案。让我们看一下关于国家信息的表格的例子。它是在模块8中创建的，我们可以肯定的是，一个 GET我们知道必须有一个请求来填充这个表。让我们打开相应的页面，确保请求确实被发送并正确组成。

这个表是正确的，它是自动填入的，因此发送请求的事实本身没有疑问。确实可以看到在 Network部分。但它的潜在缺失可能只是给出了一个答案，即为什么在表中没有数据。在这种情况下，就会变得很清楚，你需要寻找没有请求的原因 GET请求的原因（可能的选项：没有设置正确的发送触发器；没有发生激活触发器的事件；业务流程的编译有错误）。

为了更方便地显示必要的信息，你可以立即激活 Fetch / XHR过滤器（在这个阶段不需要的各种服务请求将不被显示），甚至使用关键字搜索。

Headers

在这里你可以解析请求的所有细节，并确保它是正确的。在这个例子中，在 Headers标签(General -> Request URL)，请求被完全显示出来，并带有使用的参数。

我们可以验证参数是否设置好了。

_offset=0 -数据被要求按原样，从一开始就没有缩进。

-数据被要求按原样，从一开始就没有缩进。 _with=1 - 除了国家的信息外，还要求提供相关表格的信息（在这种情况下，1意味着获得城市的信息）

- 除了国家的信息外，还要求提供相关表格的信息（在这种情况下，1意味着获得城市的信息） _limit=10 - 请求只限于前10个元素

- 请求只限于前10个元素 _sort_order=ASC - 按升序排列的数据

- 按升序排列的数据 _sort_by=name - 按名称排序的数据

同样的参数可以在 Payload选项卡上看到同样的参数。当需要详细研究请求的组成时，它是相关的。这通常是在发送 POST请求时经常需要这样做，当一个模型对象被传递到数据库进行写入时，你需要详细考虑它的结构。

Preview

但最大的兴趣往往不是请求本身，而是对它的回答，即请求的结果。你可以看到它以结构化的形式出现在 Preview标签上。

在这个例子中，你可以看到，在响应中收到了三个国家的信息。你还可以看到它们的名称、描述、相关城市的数据，以及各种服务信息（ID、创建时间、修改时间等）。这里没有任何数据将解释为什么这个数据也不在表中（这意味着你需要了解这个数据应该是由什么业务流程获得的）。反之亦然，额外数据的存在将清楚地表明，该表可以做得更详细。