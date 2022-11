Solicitudes de red

Otra sección útil de Developer Tools es Network. En ella se pueden seguir todas las solicitudes de la red y la información detallada sobre ellas y analizar las respuestas recibidas. Veamos el ejemplo de una tabla con información sobre países. Fue creada en el módulo 8, y sabemos con seguridad que una GET para rellenar esta tabla. Abramos la página correspondiente y asegurémonos de que la petición se envía realmente y se compone correctamente.

La tabla se hizo correctamente, se rellena automáticamente, y por lo tanto el hecho mismo de enviar la solicitud no estaba en duda. En efecto, se puede ver en la sección Network sección. Pero su posible ausencia podría dar la respuesta a por qué no hay datos en la tabla. En este caso, quedaría claro que hay que buscar el motivo de la ausencia de una GET solicitud (posibles opciones: no se ha establecido el disparador correcto para el envío; el evento que activa el disparador no se produce; el proceso de negocio se compiló con errores).

Para una mayor comodidad en la visualización de la información necesaria, se puede activar inmediatamente el Fetch / XHR filtro (no se mostrarán las solicitudes de servicio que no sean necesarias en esta fase) o incluso utilizar la búsqueda por palabras clave.

Headers

Aquí puede analizar la solicitud en todos sus detalles y asegurarse de que se realiza correctamente. En este ejemplo, en la pestaña Headers (General -> Request URL), se muestra la solicitud en su totalidad, con los parámetros utilizados.

Podemos comprobar que los parámetros están ajustados:

_offset=0 -los datos se piden tal cual, desde el principio y sin sangría

-los datos se piden tal cual, desde el principio y sin sangría _with=1 - además de la información sobre los países, se solicita información de las tablas relacionadas (en este caso, 1 significa obtener información sobre las ciudades)

- además de la información sobre los países, se solicita información de las tablas relacionadas (en este caso, 1 significa obtener información sobre las ciudades) _limit=10 - la solicitud se limita a los 10 primeros elementos

- la solicitud se limita a los 10 primeros elementos _sort_order=ASC - datos ordenados de forma ascendente

- datos ordenados de forma ascendente _sort_by=name - datos ordenados por nombre

Los mismos parámetros se pueden ver en la pestaña Payload pestaña. Es relevante cuando es necesario estudiar la composición de la petición en detalle. Esto suele ser necesario cuando se envían POST solicitudes cuando se pasa un objeto modelo para escribir en la base de datos, y es necesario considerar su estructura en detalle.

Preview

Pero el mayor interés no suele ser la petición en sí, sino la respuesta a la misma, el resultado de la petición. Puede verlo de forma estructurada en la pestaña Preview ficha.

En este ejemplo, se puede ver que se ha recibido como respuesta información sobre tres países. También puede ver su nombre, descripción, datos sobre las ciudades relacionadas, y varias informaciones de servicio (ID, hora de creación, hora de modificación, etc.). La ausencia de cualquier dato aquí explicará por qué estos datos tampoco están en la tabla (lo que significa que hay que entender el proceso de negocio como resultado del cual se supone que se obtienen estos datos). O viceversa, la presencia de datos adicionales dejará claro que la tabla puede ser más detallada.