Une autre section utile du site Developer Tools est Network. Vous pouvez y suivre toutes les demandes du réseau et les informations détaillées les concernant et analyser les réponses reçues. Prenons l'exemple d'un tableau contenant des informations sur les pays. Elle a été créée dans le module 8, et nous savons avec certitude qu'une GET doit être faite pour remplir ce tableau. Ouvrons la page correspondante et vérifions que la requête est effectivement envoyée et correctement composée.

La table a été faite correctement, elle est remplie automatiquement, et donc le fait même d'envoyer la requête ne faisait aucun doute. On peut en effet le voir dans la section Network section. Mais son absence éventuelle pourrait juste donner une réponse à la raison pour laquelle il n'y a pas de données dans le tableau. Dans ce cas, il serait clair que vous devez chercher la raison de l'absence d'une GET (options possibles : le déclencheur d'envoi correct n'est pas défini ; l'événement qui active le déclencheur ne se produit pas ; le processus de gestion a été compilé avec des erreurs).

Pour plus de commodité dans l'affichage des informations nécessaires, vous pouvez activer immédiatement le filtre Fetch / XHR (les différentes demandes de service qui ne sont pas nécessaires à ce stade ne seront pas affichées) ou même utiliser la recherche par mot-clé.

Headers

Ici, vous pouvez analyser la demande dans tous ses détails et vous assurer qu'elle est faite correctement. Dans cet exemple, sur l'onglet Headers (General -> Request URL), la demande est entièrement affichée, avec les paramètres utilisés.

Nous pouvons vérifier que les paramètres sont définis :

_offset=0 -les données sont demandées telles quelles, dès le début et sans indentation

-les données sont demandées telles quelles, dès le début et sans indentation _with=1 - en plus des informations sur les pays, des informations provenant de tableaux connexes sont également demandées (dans ce cas, 1 signifie obtenir des informations sur les villes)

- en plus des informations sur les pays, des informations provenant de tableaux connexes sont également demandées (dans ce cas, 1 signifie obtenir des informations sur les villes) _limit=10 - la demande est limitée aux 10 premiers éléments

- la demande est limitée aux 10 premiers éléments _sort_order=ASC - données triées par ordre croissant

- données triées par ordre croissant _sort_by=name - données triées par nom

Les mêmes paramètres sont visibles sur l'onglet Payload onglet. Il est pertinent lorsqu'il est nécessaire d'étudier en détail la composition de la requête. Ceci est souvent nécessaire lors de l'envoi de POST des requêtes lorsqu'un objet modèle est transmis pour être écrit dans la base de données, et que vous devez étudier sa structure en détail.

Preview

Mais le plus grand intérêt n'est souvent pas la requête elle-même mais la réponse à celle-ci, le résultat de la requête. Vous pouvez le voir sous une forme structurée dans l'onglet Preview onglet.

Dans cet exemple, vous pouvez voir que des informations sur trois pays ont été reçues en réponse. Vous pouvez également voir leur nom, leur description, des données sur les villes associées et diverses informations sur le service (ID, heure de création, heure de modification, etc.). L'absence de données à cet endroit explique pourquoi ces données ne figurent pas non plus dans le tableau (ce qui signifie que vous devez comprendre le processus métier à la suite duquel ces données sont censées être obtenues). Ou vice versa, la présence de données supplémentaires montrera clairement que le tableau peut être rendu plus détaillé.