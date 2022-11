Ein weiterer nützlicher Abschnitt der Developer Tools ist Network. Darin können Sie alle Netzanfragen und detaillierte Informationen über sie verfolgen und die erhaltenen Antworten parsen. Schauen wir uns das Beispiel einer Tabelle mit Informationen über Länder an. Sie wurde in Modul 8 erstellt, und wir wissen mit Sicherheit, dass eine GET Anfrage gestellt werden muss, um diese Tabelle aufzufüllen. Öffnen wir die entsprechende Seite und vergewissern wir uns, dass die Anfrage tatsächlich gesendet und korrekt zusammengestellt wurde.

Die Tabelle wurde korrekt erstellt, sie wird automatisch ausgefüllt, und somit besteht kein Zweifel daran, dass die Anfrage tatsächlich gesendet wurde. Sie kann in der Tat im Network Abschnitt. Aber ihr mögliches Fehlen könnte eine Antwort auf die Frage geben, warum keine Daten in der Tabelle vorhanden sind. In diesem Fall wäre es klar, dass Sie den Grund für das Fehlen einer Anfrage suchen müssen GET Anfrage suchen müssen (mögliche Optionen: der richtige Auslöser für das Senden ist nicht gesetzt; das Ereignis, das den Auslöser aktiviert, tritt nicht ein; der Geschäftsprozess wurde mit Fehlern kompiliert).

Für mehr Komfort bei der Anzeige der notwendigen Informationen können Sie sofort den Fetch / XHR Filter aktivieren (verschiedene Serviceanfragen, die in diesem Stadium nicht benötigt werden, werden nicht angezeigt) oder sogar die Stichwortsuche verwenden.

Headers

Hier können Sie die Anfrage in allen Einzelheiten analysieren und sich vergewissern, dass sie korrekt gestellt ist. In diesem Beispiel, auf der Registerkarte Headers (General -> Request URL) wird die Anfrage mit den verwendeten Parametern vollständig angezeigt.

Wir können überprüfen, ob die Parameter gesetzt sind:

_offset=0 -die Daten werden in unveränderter Form, von Anfang an und ohne Einrückung angefordert

_with=1 - zusätzlich zu den Informationen über Länder werden auch Informationen aus verwandten Tabellen angefordert (in diesem Fall bedeutet 1, dass Informationen über Städte angefordert werden)

_limit=10 - die Abfrage ist auf die ersten 10 Elemente beschränkt

_sort_order=ASC - Daten in aufsteigender Reihenfolge sortiert

_sort_by=name - nach Namen sortierte Daten

Die gleichen Parameter sind auf der Registerkarte Payload Registerkarte. Dies ist von Bedeutung, wenn es notwendig ist, die Zusammensetzung der Anfrage im Detail zu untersuchen. Dies ist oft erforderlich beim Senden von POST Anfragen, wenn ein Modellobjekt zum Schreiben in die Datenbank übergeben wird und Sie dessen Struktur im Detail betrachten müssen.

Preview

Aber das größte Interesse gilt oft nicht der Anfrage selbst, sondern der Antwort darauf, dem Ergebnis der Anfrage. Dieses können Sie sich in strukturierter Form auf der Registerkarte Preview Registerkarte.

In diesem Beispiel können Sie sehen, dass Informationen über drei Länder als Antwort empfangen wurden. Sie können auch ihren Namen, ihre Beschreibung, Daten über die zugehörigen Städte und verschiedene Dienstinformationen (ID, Erstellungszeit, Änderungszeit usw.) sehen. Das Fehlen jeglicher Daten an dieser Stelle wird erklären, warum diese Daten auch nicht in der Tabelle enthalten sind (was bedeutet, dass Sie den Geschäftsprozess verstehen müssen, durch den diese Daten erhalten werden sollen). Umgekehrt macht das Vorhandensein zusätzlicher Daten deutlich, dass die Tabelle detaillierter gestaltet werden kann.