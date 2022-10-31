Другой полезный раздел Инструментов Разработчика - Network. В нем можно отследить все сетевые запросы, детальную информацию о них, разобрать полученные ответы. Посмотрим на примере таблицы с информацией о странах. Она была создана в модуле 8 и мы точно знаем, что для заполнения данной таблицы должен быть выполнен GET-запрос. Откроем соответствующую страницу и убедимся, что запрос действительно отправляется и при этом корректно составлен.





Таблица была сделана правильно, автоматически заполняется и поэтому сам факт отправки запроса не вызывал сомнений. Его действительно можно увидеть в разделе Network. А вот его потенциальное отсутствие как раз могло бы дать ответ почему данных в таблице нет. В таком случае стало бы понятно, что нужно искать причину отсутствия GET-запроса (возможные варианты: не установлен правильный триггер для отправки; не наступает событие, которое активирует триггер; бизнес-процесс составлен с ошибками).

Для большего удобства в отображении необходимой информации можно сразу активировать фильтр Fetch/XHR (не будут отображаться различные служебные запросы, в которых нет необходимости на данном этапе) или даже воспользоваться поиском по ключевым словам.

Headers

Тут же можно разобрать сам запрос во всех деталях и убедиться в том, что он действительно составлен правильно. В данном примере на вкладке Headers (General -> Request URL) запрос отображается целиком, с параметрами которые были использованы.





Можем убедиться в том, что установлены параметры:

_offset=0 - данные запрашиваются, как есть, с самого начала и без отступов

- данные запрашиваются, как есть, с самого начала и без отступов _with=1 - помимо информации о странах, запрашивается также информация из связанных таблиц (в данном случае 1 означает получение информации о городах)

- помимо информации о странах, запрашивается также информация из связанных таблиц (в данном случае 1 означает получение информации о городах) _limit=10 - запрос ограничен первыми 10 элементами

- запрос ограничен первыми 10 элементами _sort_order=ASC - данные отсортированы по возрастанию

- данные отсортированы по возрастанию _sort_by=name - данные отсортированы по имени

Эти же параметры можно увидеть и на вкладке Payload. Она актуальна при необходимости детального изучения состава запроса. Чаще всего это требуется при отправке POST-запросов, когда передается объект модели для записи в базу и нужно детально рассмотреть его структуру.

Preview

Но наибольший интерес чаще вызывает не сам запрос, а ответ на него, результат выполнения запроса. Его в структурированном виде можно увидеть на вкладке Preview





В данном примере видно, что в ответ получена информация о трех странах, можно увидеть их название, описание, данные об относящихся к ним городам, а также различную служебную информацию (ID, время создания, время изменения и т.д.). Отсутствие каких-либо данных здесь объяснит почему этих данных нет и в таблице (а значит нужно разбираться в бизнес-процессе, в результате работы которого предполагается эти данные получить). Либо же наоборот, наличие дополнительных данных даст понять, что таблицу можно сделать более детальной.