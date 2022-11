Pedidos de rede

Outra secção útil do Developer Tools é Network. Nele, pode seguir todos os pedidos da rede e informações detalhadas sobre eles e analisar as respostas recebidas. Vejamos o exemplo de uma tabela com informações sobre países. Foi criada no módulo 8, e sabemos com certeza que um GET deve ser feito um pedido para povoar esta mesa. Vamos abrir a página correspondente e assegurar que o pedido é efectivamente enviado e correctamente composto.

A tabela foi feita correctamente, é automaticamente preenchida, e por isso o próprio facto de enviar o pedido não foi posto em dúvida. Pode, de facto, ser visto na tabela Network secção. Mas a sua potencial ausência poderia apenas dar uma resposta à razão pela qual não há dados na tabela. Neste caso, tornar-se-ia evidente a necessidade de procurar a razão da ausência de um GET pedido (opções possíveis: o gatilho correcto para o envio não é definido; o evento que activa o gatilho não ocorre; o processo empresarial foi compilado com erros).

Para maior comodidade na exibição da informação necessária, é possível activar imediatamente o Fetch / XHR filtro (vários pedidos de serviço que não são necessários nesta fase não serão exibidos) ou mesmo usar a pesquisa por palavra-chave.

Headers

Aqui pode analisar o pedido em todos os detalhes e certificar-se de que é feito correctamente. Neste exemplo, no Headers (General -> Request URL), o pedido é inteiramente apresentado, com os parâmetros utilizados.

Podemos verificar que os parâmetros estão definidos:

_offset=0 -os dados são solicitados tal como estão, desde o início e sem indentação

Os mesmos parâmetros podem ser vistos no separador Payload tab. É relevante quando é necessário estudar em pormenor a composição do pedido. Isto é frequentemente exigido quando se envia POST solicita quando um objecto modelo é passado para escrita na base de dados, e é necessário considerar a sua estrutura em pormenor.

Preview

Mas o maior interesse não é muitas vezes o pedido em si, mas a resposta ao mesmo, o resultado do pedido. Pode vê-lo de uma forma estruturada no Preview tab.

Neste exemplo, é possível ver que a informação sobre três países foi recebida em resposta. Pode também ver o seu nome, descrição, dados sobre as cidades relacionadas, e várias informações de serviço (ID, tempo de criação, tempo de modificação, etc.). A ausência de quaisquer dados aqui explicará porque é que estes dados também não estão na tabela (o que significa que precisa de compreender o processo comercial em resultado do qual estes dados devem ser obtidos). Ou vice-versa, a presença de dados adicionais tornará claro que a tabela pode ser tornada mais detalhada.