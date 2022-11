Wnioski dotyczące sieci

Kolejna przydatna część strony Developer Tools to. Network. W niej można śledzić wszystkie żądania sieciowe i szczegółowe informacje o nich oraz parsować otrzymane odpowiedzi. Przyjrzyjmy się przykładowej tabeli z informacjami o krajach. Została ona utworzona w module 8 i wiemy na pewno, że GET aby wypełnić tę tabelę, musi zostać wykonane żądanie. Otwórzmy odpowiednią stronę i upewnijmy się, że żądanie jest rzeczywiście wysłane i poprawnie skomponowane.

Tabela została wykonana poprawnie, jest automatycznie wypełniona, a więc sam fakt wysłania żądania nie budził wątpliwości. Rzeczywiście można ją zobaczyć w np. Network sekcji. Ale jej ewentualny brak mógłby właśnie dać odpowiedź, dlaczego w tabeli nie ma danych. W takim przypadku stałoby się jasne, że trzeba szukać przyczyny braku m.in. GET żądania (możliwe opcje: nie jest ustawiony właściwy wyzwalacz do wysyłania; nie występuje zdarzenie uruchamiające wyzwalacz; proces biznesowy został skompilowany z błędami).

Dla większej wygody w wyświetlaniu niezbędnych informacji można od razu aktywować filtr Fetch / XHR (różne żądania serwisowe, które nie są potrzebne na tym etapie, nie zostaną wyświetlone) lub nawet użyć wyszukiwania według słów kluczowych.

Headers

Tutaj możesz sparsować żądanie we wszystkich szczegółach i upewnić się, że jest ono wykonane poprawnie. W tym przykładzie, na Headers (General -> Request URL), żądanie jest w całości wyświetlone, wraz z użytymi parametrami.

Możemy sprawdzić, czy parametry są ustawione:

_offset=0 -dane są wymagane w takiej postaci, od samego początku i bez wcięć

-dane są wymagane w takiej postaci, od samego początku i bez wcięć _with=1 - oprócz informacji o krajach wymagane są również informacje z powiązanych tabel (w tym przypadku 1 oznacza uzyskanie informacji o miastach)

- oprócz informacji o krajach wymagane są również informacje z powiązanych tabel (w tym przypadku 1 oznacza uzyskanie informacji o miastach) _limit=10 - żądanie jest ograniczone do pierwszych 10 elementów

- żądanie jest ograniczone do pierwszych 10 elementów _sort_order=ASC - dane posortowane w porządku rosnącym

- dane posortowane w porządku rosnącym _sort_by=name - dane posortowane według nazwy

Te same parametry można zobaczyć na zakładce Payload zakładce. Jest to istotne, gdy konieczne jest szczegółowe przestudiowanie składu żądania. Jest to często wymagane podczas wysyłania POST żądania, gdy obiekt modelu jest przekazywany do zapisu w bazie danych i trzeba szczegółowo rozpatrzyć jego strukturę.

Preview

Jednak największym zainteresowaniem często cieszy się nie samo żądanie, ale odpowiedź na nie, czyli wynik żądania. Można go zobaczyć w ustrukturyzowanej formie na Preview tab.

W tym przykładzie widać, że w odpowiedzi otrzymano informacje o trzech krajach. Widać też ich nazwę, opis, dane o powiązanych miastach i różne informacje o usługach (ID, czas utworzenia, czas modyfikacji itp.). Brak jakichkolwiek danych w tym miejscu wyjaśni, dlaczego tych danych nie ma również w tabeli (czyli trzeba zrozumieć proces biznesowy, w wyniku którego te dane mają być uzyskane). Lub odwrotnie, obecność dodatkowych danych pozwoli zrozumieć, że tabelę można uszczegółowić.