Co robi AppMaster?

AppMaster pozwala Ci budować w pełni funkcjonalne oprogramowanie z backendem, frontendem i zaawansowanymi natywnymi aplikacjami mobilnymi. AppMaster tworzy kod źródłowy Twojej aplikacji, kompiluje i wdraża ją do dowolnego dostawcy chmury lub prywatnego serwera.

Jak długo trwa nauka AppMastera?

Zwykle inżynierowi zajmuje około dwudziestu minut, aby zrozumieć koncepcje AppMaster.io i kolejne kilka godzin, aby poczuć się naturalnie.

Kto używa AppMaster? Inżynierowie czy osoby nietechniczne?

AppMaster stworzony, aby mógł być używany przez osoby nietechniczne, ale ma również wiele profesjonalnych funkcji dla stanowych aplikacji.

Jak AppMaster wypada w porównaniu do Glide, Bubble, Tilda, WIX lub innych narzędzi?

Jeśli szukasz do budowy małej strony internetowej, landing page lub prostej aplikacji mobilnej bez logiki biznesowej, AppMaster prawdopodobnie nie jest dla Ciebie. AppMaster został zaprojektowany do tworzenia kompletnych rozwiązań programistycznych: backend z mnóstwem logiki biznesowej, wysoce konfigurowalny frontend i natywne aplikacje mobilne z dostępem do sprzętu i specjalnych funkcji urządzenia.

Jakiego rodzaju oprogramowanie ludzie budują za pomocą AppMastera?

Przede wszystkim oprogramowanie dla potrzeb wewnętrznych, jak wewnętrzne narzędzia dla operacji, wsparcia klienta, sprzedaży, zespołów IT itp. Również AppMaster nadaje się do budowania rozwiązań skierowanych do klienta, ale może wymagać dodatkowych narzędzi, aby pokryć wszystkie potrzeby.

Mam skomplikowaną logikę w mojej aplikacji. Czy AppMaster będzie dla mnie odpowiedni?

Na pewno! Użyj wbudowanego projektanta procesów biznesowych, aby stworzyć dowolną skomplikowaną logikę, dołączyć proces biznesowy do punktu końcowego, skonfigurować dostęp i funkcje za pomocą middleware punktu końcowego. Jeśli masz zewnętrzne systemy, do których chcesz się podłączyć - po prostu użyj uniwersalnego modułu connectora, aby uzyskać dostęp do wszystkich zewnętrznych API.

Czego nie można zrobić z AppMasterem?

Istnieje tylko kilka przypadków brzegowych, które nie mogą być zbudowane przez AppMaster. Zazwyczaj są to bardzo skomplikowane fronty z dużą ilością animacji i niestandardową logiką wizualną. Ale zdziwilibyście się, jak wiele rzeczy można zrobić w AppMasterze. Sami jesteśmy hakerami i ciężko pracujemy nad tym, aby AppMaster był hakowalny. Możesz rozszerzyć AppMaster w interesujący sposób poprzez niestandardowe moduły i integracje.

Co jeśli chcę mieć komponent, którego AppMaster jeszcze nie ma?

Jeśli masz przypadek użycia, który nie jest obsługiwany przez wbudowane komponenty AppMastera, możesz zbudować własny komponent, aby rozwiązać ten przypadek użycia. Cały niestandardowy kod i komponenty mogą być wstrzykiwane poprzez moduły.

Czy AppMaster jest bezpieczny? Gdzie są przechowywane moje dane?

Ogólnie rzecz biorąc, AppMaster jest znacznie bezpieczniejszy niż zwykłe oprogramowanie, ponieważ nie ma człowieka zaangażowanego w proces pisania kodu źródłowego. AI AppMastera nie ma złych dni, nigdy nie pomija zajęć i zawsze używa najlepszych praktyk. Nasza platforma nie przechowuje danych aplikacji ani kodu źródłowego, ale przechowujemy wymagania dotyczące oprogramowania. Wszystkie przechowywane dane są odpowiednio zaszyfrowane i zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem.

Jakie przeglądarki i systemy operacyjne obsługuje AppMaster?

Obecnie interfejs projektanta jest w pełni obsługiwany w Chrome & Firefox na Windows, Linux i MacOS, w większości obsługiwany w Safari na MacOS. Wygenerowany backend może być skompilowany dla systemów Linux, Windows i MacOS z dowolną kombinacją konfiguracji procesora: x86, x86-64 lub ARM. Aby skonfigurować wymagany system operacyjny i platformę procesorową sprawdź ustawienia środowiska deploy.

👋 Mam rzadko zadawane pytanie!

Świetnie! Chętnie odpowiemy na inteligentne pytania. Wyślij nam wiadomość e-mail lub skorzystaj z czatu w prawym dolnym rogu.