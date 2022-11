Projektant aplikacji mobilnych

AppMaster.io posiada specjalny projektant do tworzenia, publikowania i utrzymywania aplikacji mobilnych. AppMaster.io wykorzystuje najnowocześniejszy silnik czasu rzeczywistego do tworzenia i dostarczania UI i danych do twoich aplikacji mobilnych. Ogólnie rzecz biorąc, musisz opublikować aplikację mobilną tylko raz do Apple AppStore lub Google Play Market. Wszystkie nowe zmiany będą dostarczane natychmiast dzięki naturze platformy AppMaster Cloud Apps, eliminując potrzebę ponownego publikowania aplikacji w sklepach. Istnieje wiele przypadków, w których musisz opublikować zaktualizowane aplikacje do AppStore i Play Market: gdy pojawia się nowa wersja naszej platformy lub potrzebujesz niektórych niestandardowych uprawnień dodanych / usuniętych w aplikacji.

Mobile Apps Designer jest ściśle zintegrowany z innymi częściami platformy i korzysta z tych samych modeli danych, procesów biznesowych, punktów końcowych i modułów co Web Applications.