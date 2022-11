Redaktor procesów biznesowych

Każdy proces biznesowy to mały kawałek logiki Twojej aplikacji backendowej. Procesy biznesowe przeznaczone do pracy z danymi: wyszukiwanie, uzyskiwanie, aktualizowanie, usuwanie, mutowanie sprawiają, że wszystkie działania wewnątrz backendu są częścią Twojego projektu. Wszystkie podstawowe procesy biznesowe dla każdego modelu danych są tworzone automatycznie i nazywane są systemowymi BP. Systemowych BP nie można edytować ani usuwać, nie są one również widoczne na wspólnej liście procesów biznesowych. Można jednak używać systemowych BP w punktach końcowych i wywoływać je ze swoich procesów biznesowych.



Aby utworzyć nowy proces biznesowy przejdź do kreatora procesów biznesowych i kliknij przycisk Nowy proces biznesowy. Wpisz nową nazwę procesu biznesowego oraz opis (opcjonalnie) i naciśnij przycisk Utwórz.



Tryb transakcyjny może być aktywowany w ustawieniach każdego procesu biznesowego. W przypadku jego aktywacji, BP uzyskuje właściwość atomowości. Oznacza to, że BP jest albo w pełni wykonywany, albo nie jest wykonywany żaden z jego poszczególnych bloków. Jeżeli w którymś z bloków wystąpi błąd, to wszystkie zmiany wywołane przez poprzednie bloki procesu biznesowego zostaną cofnięte.



Edytor procesów biznesowych składa się z lewego panelu, płótna w centrum oraz prawego panelu z ustawieniami wybranego obiektu. Przeciągnij element z lewego panelu na płótno, aby utworzyć blok procesu biznesowego.



Każdy blok na kanwie ma dwa rodzaje połączeń i dwa rodzaje łączników. Złącza mogą być przychodzące (in) lub wychodzące (out). Wszystkie złącza przychodzące znajdują się po lewej stronie bloku, wszystkie złącza wychodzące znajdują się po prawej stronie bloku. Złącza przepływu reprezentują ciągły przepływ akcji: kolejność bloków do wykonania. Złącza przepływowe zwykle umieszczane są na górze ciała bloku. Złącza zmienne reprezentują transfer danych pomiędzy blokami: gdzie uzyskać lub przekazać dane w ramach procesu biznesowego. Każde złącze zmiennych ma swój własny typ danych lub może obsługiwać wiele typów, edytor automatycznie kontroluje dopasowanie typów.

Bloki Start i End są tworzone automatycznie i nie mogą być usunięte. Zarówno blok Start jak i End mogą posiadać zmienne - wejściowe dla bloku Start i wyjściowe dla bloku End. Zmienne te muszą być tworzone ręcznie poprzez prawy panel, jeśli jest to wymagane. Zmienne bloku Start i End służą do pobierania i przekazywania danych przez punkty końcowe.



Ogólnie rzecz biorąc, każdy blok musi być połączony z połączeniem przepływu, aby utworzyć łańcuch bloków od bloku Start do bloku Koniec. Wszystkie nie uzgodnione bloki zostaną wykluczone z generowania kodu. Blok End zostanie wykonany bez względu na to, czy ma połączenie, ale zdecydowanie zaleca się prawidłowe połączenie każdego bloku połączeniem przepływowym.



Istnieje specjalny rodzaj bloków - bloki zmiennych, które zostały zaprojektowane jako globalne zmienne i przechowują dane podczas trwania procesu biznesowego. Bloki te nie posiadają łączników przepływowych i dostarczają jedynie swoją wartość przez połączenia zmiennych. Aby zaktualizować wartość tych bloków należy użyć bloku SetValue .



Pomimo tego, że w tym momencie edytor procesów biznesowych może wydawać się skomplikowany lub zagmatwany, jest on bardzo potężnym i logicznym narzędziem do budowania dowolnej logiki biznesowej w aplikacji.