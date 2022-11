Moduły uwierzytelniania zapewniają funkcjonalność rejestracji i logowania dla użytkowników Twoich aplikacji.

Podstawowe funkcje zarządzania użytkownikami, grupami, rejestracją i autoryzacją zapewnia domyślny moduł Auth. Dodaje on również do Twoich aplikacji standardowy formularz rejestracyjny.

W celu rozszerzenia funkcjonalności, w szczególności o możliwość wejścia i rejestracji poprzez sieci społecznościowe, użyj dodatkowych modułów.

Ustawienia rejestracji

Moduł Auth zarządza wszystkimi ustawieniami rejestracji. Jeśli rejestracja jest wyłączona, to moduły logowania społecznościowego również nie będą mogły rejestrować nowych użytkowników.

Moduł podstawowy do autoryzacji i rejestracji

Moduł Auth zapewnia uwierzytelnianie i autoryzację dla Twojej aplikacji, w tym zarządzanie użytkownikami, zarządzanie grupami, rejestrację użytkowników, logowanie i powiązane funkcje. Jest on instalowany automatycznie podczas tworzenia projektu. Domyślnie oprogramowanie pośrednie modułu jest dołączone do każdego punktu końcowego i przyznaje dostęp dowolnej grupie użytkowników. Szczegółowe kontrole dostępu mogą być skonfigurowane poprzez dostosowanie ustawień oprogramowania pośredniego w każdym punkcie końcowym.

Domyślny login i hasło użytkownika Login: [email protected] Hasło: appmaster

Zaloguj się z Google

Implementuje sign in i log in z Google

Sign in with Google to samodzielny moduł do implementacji funkcji logowania i podpisywania Google w Twojej aplikacji.

Procesy biznesowe

Zarejestruj się

Używany, jeśli samodzielnie konfigurujesz autoryzację i uwierzytelnianie. Jeśli korzystasz z podstawowej funkcjonalności modułu Auth, to aby Sign-in with Google działał, wystarczy w ustawieniach podać identyfikator klienta.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Identyfikator klienta pusty ID klienta Twojej aplikacji z Google Console.

Aby uzyskać Client ID - użyj Google Cloud Console. Instrukcję konfiguracji można przeczytać pod tym linkiem.

Logowanie za pomocą Facebooka

Rejestracja i logowanie za pomocą konta Facebook.

Sign in with Facebook jest samodzielnym modułem do implementacji funkcji logowania i rejestracji na Facebooku w Twojej aplikacji.

Procesy biznesowe

Zarejestruj się

Używany, jeśli samodzielnie konfigurujesz autoryzację i uwierzytelnianie. Jeśli korzystasz z podstawowej funkcjonalności modułu Auth, to aby Sign-in with Facebook działał, wystarczy, że w ustawieniach określisz ID aplikacji.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis ID aplikacji pusty ID klienta twojej aplikacji z Facebook Dev Portal.

Aby uzyskać Client ID:

Następnie dodaj produkt Facebook Login do swojej aplikacji, włącz Facebook JavaScript SDK i dodaj adres URL swojej aplikacji do dozwolonych domen.

Logowanie za pomocą LinkedIn

Rejestracja i logowanie za pomocą konta LinkedIn.

Sign in with Linked In to samodzielny moduł służący do wdrażania funkcji logowania i rejestracji LinkedIn w Twojej aplikacji.

Procesy biznesowe

Zarejestruj się

Używany, jeśli samodzielnie konfigurujesz autoryzację i uwierzytelnianie. Jeśli korzystasz z podstawowej funkcjonalności modułu Auth, to aby Sign-in with LinkedIn działał, musisz jedynie określić w ustawieniach Client ID, Redirect URL i Secret Key.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Identyfikator klienta none Twój identyfikator klienta aplikacji z LinkedIn Developer Portal. Redirect URL brak Adres URL do przekierowania po uwierzytelnieniu Tajny klucz brak Tajny klucz twojej aplikacji LinkedIn

Aby uzyskać parametry niezbędne do skonfigurowania modułu, musisz zarejestrować się jako deweloper LinkedIn i stworzyć aplikację z podstawowymi ustawieniami.

Zaloguj się za pomocą Apple

Zarejestruj się i zaloguj się za pomocą Apple ID.

Sign in with Apple to samodzielny moduł do implementacji funkcji logowania i podpisywania Apple ID w Twojej aplikacji.

Procesy biznesowe

Zarejestruj się

Używany, jeśli samodzielnie konfigurujesz autoryzację i uwierzytelnianie. Jeśli korzystasz z podstawowej funkcjonalności modułu Auth, to aby Sign-in with Apple działał, wystarczy, że w ustawieniach określisz Client ID.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Identyfikator klienta pusty Identyfikator klienta Twojej aplikacji od Apple Developer.

Musisz mieć Apple ID i konto dewelopera, aby otrzymać Client ID. Apple ID można utworzyć tutaj. Odwiedź tę stronę, aby zarejestrować się jako deweloper Apple.

Google OAuth 2.0

Moduł zapewnia SSO z Google do Twoich aplikacji internetowych i mobilnych

Procesy biznesowe

Google OAuth 2.0: Get Access Token

Wejście

refresh_token (ciąg)

client_id (ciąg)

client_secret (ciąg)

Wyjście

access_token

Google OAuth 2.0: Pobierz URL Auth

Wejście



client_id (ciąg)

redirect_url (string)

scopers (łańcuch tablicowy)

Wyjście

url (łańcuch)

Google OAuth 2.0: Pobierz token odświeżania

Wejście

auth_code (ciąg)

client_id (ciąg)

client_secret (ciąg)

redirect_url (ciąg)

Wyjście