Model danych Użytkownik

The User data model jest automatycznie dodawany przez moduł Auth podczas tworzenia nowego projektu. Na nim tworzone są konta użytkowników.

Nie można usunąć ani zmienić nazwy User czy też dodanych do niego pól domyślnych - są one wymagane do prawidłowego działania innych funkcji AppMaster Studio. Możesz jednak użyć ich do zbudowania logiki biznesowej i interfejsu, a także dodać nowe pola do User .





Domyślna lista pól

Pole Typ danych Opis ID integer Unikalny identyfikator obiektu. CreatedAt datetime Kiedy obiekt został utworzony. UpdatedAt datetime Kiedy obiekt był ostatnio aktualizowany. DeletedAt datetime Kiedy obiekt został usunięty. Login email Email używany jako login. Imię string Pierwsze imię. Nazwisko string Nazwisko. Hasło hasło Hasło w formacie zaszyfrowanym. Grupy tablica enumeratorów Grupy użytkowników, do których należy użytkownik. Active boolean Czy użytkownik jest aktywny. Potwierdzony boolean Jeśli użytkownik został potwierdzony. Kod potwierdzenia string Kod, który może być użyty do potwierdzenia użytkownika. Kod potwierdzenia wygasa w datetime Kiedy kod potwierdzenia wygasa. Sesje użytkowników array[model] Tablica modeli sesji użytkowników

Bloki procesów biznesowych: Funkcje modelu - Użytkownik