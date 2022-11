Mapy i GIS

Uniwersalna Mapa

Universal Map pozwala na automatyczną zmianę serwisu mapowego w zależności od platformy:

dla aplikacji webowych i Androidowych - mapy Google;

dla aplikacji IOS - karty Apple.

W ustawieniach modułu można ustawić klucze API, aby uzyskać dostęp do funkcjonalności kart.

Widżety

Mapa

Ustawienia

Parametr Wstępnie ustawiony Opis Google Maps Key for Mobile Apps - Klucz API dla aplikacji mobilnej Klucz Google Maps dla aplikacji internetowych - Klucz API dla aplikacji internetowej

Cities and Countries

Cities and Countries moduł dostarcza modele danych wstępnie wypełnione wszystkimi danymi regionów, krajów i miast. Po pierwszej publikacji import wszystkich dostępnych danych do Twojej bazy danych może zająć do 1 minuty. Po zakończeniu importu, tylko aktualizacje będą importowane przy każdej budowie.

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Zakres danych Wszystkie Jakie regiony i kraje będą wypełnione. Źródło danych services.appmaster.io Źródło, z którego będą importowane dane

Modele danych

Regions

Countries

Cities

Procesy biznesowe

Search region s

s Search countries

Search cities

Get one region

Get one country

Get one city

Mapy Google

Moduł Google Maps zapewnia integrację Google Maps dla aplikacji webowych i mobilnych.

Widżety

GoogleMap

Ustawienia modułu

Parametr Domyślnie Opis Web Apps Key Brak Klucz, który ma być użyty w komponencie aplikacji internetowej Mobile Apps Key None Klucz do wykorzystania w aplikacji mobilnej widget

MapBox

Moduł MapBox zapewnia integrację MapBox Maps dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Widżety

MapboxMap

Ustawienia modułu