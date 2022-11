Przyciski Ustawienie

Zróbmy krótki quiz na podstawie książki "Przygody Alicji w Krainie Czarów". Sprawdźmy, czy użytkownicy pamiętają, gdzie Alicja po raz pierwszy spotyka Kota z Cheshire.

Nasza aplikacja będzie miała:

Tekst pytania: Gdzie Alicja po raz pierwszy spotkała Kota z Cheshire? Przyciski do wyboru: Mad-Tea Party, Dom księżnej, Las, Croquet-Ground. Jeśli użytkownik wybrał złą odpowiedź - przycisk z nią znika, jeśli użytkownik wybrał poprawną - wszystkie przyciski z błędnymi odpowiedziami znikają jednocześnie. Wyskakujące komunikaty informujące o tym, czy odpowiedź była poprawna czy nie.

Jak stworzyć przycisk

Przeciągnij element "Button" za pomocą wskaźnika myszy (klikając i przytrzymując lewy klawisz) do obszaru, w którym chcesz umieścić przycisk.





Musisz dodać cztery przyciski - zgodnie z liczbą możliwych odpowiedzi.





Dostosowywanie wyglądu przycisków

Kliknij raz na pierwszy przycisk - otworzy się okno ustawień. Znajdziesz się na zakładce"Look&Feel", która odpowiada za wygląd przycisków.

1.Edytuj następujące pola:

Label : tekst przycisku - wprowadź pierwszą odpowiedź: "Mad-Tea Party";

: tekst przycisku - wprowadź pierwszą odpowiedź: "Mad-Tea Party"; Ikona : ikona przycisku - kliknij na "Pick icon" i wybierz tę, która Ci się podoba (obecnie jest ich ponad 2500);



: ikona przycisku - kliknij na "Pick icon" i wybierz tę, która Ci się podoba (obecnie jest ich ponad 2500); Rozmiar : rozmiar przycisku - ustaw na "Large", aby przycisk był duży;



: rozmiar przycisku - ustaw na "Large", aby przycisk był duży; Name: jest to nazwa, po której przycisk jest "widziany" przez inne elementy w Twojej aplikacji; każdy przycisk potrzebuje unikalnej nazwy - nazwij przycisk "btn-mad_tea".

Gdy będziesz edytował pola, obrazek u góry okna zmieni się, aby pokazać, jak przycisk będzie wyglądał po zastosowaniu ustawień.

2. Gdy wypełnisz wszystkie pola - kliknij"Zapisz".

Skonfiguruj pozostałe przyciski analogicznie do pierwszego, używając nazw: btn-duchess_h, btn-wood, btn-croquet_g. Kliknij "Zapisz zmiany", aby zapisać zmiany w swojej aplikacji - w przeciwnym razie przyciski znikną po odświeżeniu strony lub zamknięciu edytora.





Ustawianie wyzwalaczy i zdarzeń

Teraz musisz ustawić akcje przycisków. Zacznijmy od tego z poprawną odpowiedzią -"Dom księżnej". Twoim zadaniem jest "wytłumaczenie" edytorowi Web Apps:

co jest wyzwalaczem przycisku - czyli, na co dokładnie ma on reagować: na naciśnięcie;

jakie zdarzenie ma miejsce w tym przypadku: przyciski znikają;

gdzie następuje to zdarzenie, jakie elementy się zmieniają: inne przyciski.

Wróć do ustawień przycisku "Dom księżnej" i przejdź do zakładki Wyzwalacze. Zostaną wyświetlone wszystkie wyzwalacze, które zostały dla niego dodane:

Teraz jest tylko jeden -"OnClick". Jest on dodany automatycznie i oznacza, że przycisk będzie działał po kliknięciu na niego (co jest dokładnie tym, czego potrzebujesz). Oprócz"OnClick" możliwe są inne wyzwalacze dla przycisku. Pełna lista z opisem znajduje się w dokumentacji platformy.

Teraz musisz określić informacje o zdarzeniu (będziesz miał ich trzy - po jednym dla każdego przycisku). Kliknij"+" obok napisu"OnClick". Otworzy się okno ustawień zdarzenia.

W polu"Target component" musisz wskazać miejsce wystąpienia zdarzenia, w polu "Action" - jaki to będzie rodzaj zdarzenia.

Ukryj wszystkie błędne odpowiedzi

Dodaj zdarzenie, które ukryje przycisk Mad-Tea Party:

Kliknij w pole"Target component" i znajdź go po unikalnej nazwie btn-mad_tea. W polu Action wybierz odpowiednie zdarzenie, w tym przypadku - "Hide Button". Kliknij "Zapisz".

W ten sam sposób skonfiguruj pozostałe przyciski, aby były ukryte.

Tak powinna wyglądać lista wyzwalaczy dla przycisku "Domksiężnej", gdy skończysz. Kliknij "Zapisz", aby zapisać swoje zmiany.

Teraz musisz się upewnić, że wszystko działa.

Zapisz swoje zmiany. Naciśnij przycisk do publikowania aplikacji (umieszczania jej w Internecie), wybierz "Development". Kliknij na ikonę go to your app - otworzy się ona w nowej karcie.

Przejdź do aplikacji i upewnij się, że po wybraniu prawidłowej opcji reszta przycisków zniknie.

Ukryj nieprawidłowe odpowiedzi po kliknięciu

Teraz sprawmy, aby przycisk z błędną odpowiedzią"Mad-Tea Party" zniknął, gdy użytkownik na niego kliknie. W tym przypadku zarówno wyzwalacz (naciśnięcie), jak i zdarzenie (zniknięcie) należą do tego samego przycisku - wystarczy, że będziesz z nim pracował.

Otwórz ustawienia przycisku, przejdź do zakładki "Wyzwalacze", dodaj nowe zdarzenie do wyzwalacza "onClick". W polu "Target component" wybierz "This component (self)", aby wskazać, że przycisk aktywuje zdarzenie dla siebie. Wartość pola"Action" jest taka sama jak w poprzednim przykładzie -"Hide Button". Zapisz wszystkie zmiany i opublikuj aplikację, przełącz się na zakładkę aplikacji i odśwież ją. Sprawdź, czy wszystko działa zgodnie z założeniami:





Teraz dostosuj"Wood" i"Croquet-Ground". Zapisz, opublikuj i przetestuj ponownie.

Rodzaje przycisków

Świetnie, odpowiedzi działają. Nadszedł czas, aby dodać pytanie. Oczywiście Appmaster.io ma do tego specjalne elementy, ale pamiętasz nasze zadanie - przyciski i nic więcej. Dodajmy więc jeszcze jeden. Tym razem - nie do głównego płótna, ale do górnej części strony: Aby było zabawniej, wypełnij pytanie jak na tym zrzucie ekranu:

Aby było zabawniej, wypełnij pytanie jak na tym zrzucie ekranu:





Teraz "pokoloruj" za pomocą schematów kolorów dla różnych typów przycisków: przejdź do ustawień i przełącz wartość w polu"Typ" na dowolny inny.





My mamy to tak, ale możesz wybrać swoją opcję, schemat kolorów przycisku nie wpływa na jego działanie:





Teraz przejdźmy do ostatniego zadania - ustawienia wiadomości dla użytkownika.

Trudniejsze zadanie.

Wiadomość na ekranie możesz wyświetlić na różne sposoby. My wybraliśmy jeden z najbardziej nietypowych:

Po pierwsze, zadbajmy o to, aby przyciski zawierające pytanie były automatycznie dezaktywowane po udzieleniu przez użytkownika poprawnej odpowiedzi. Zmienią one kolor na szary i przestaną reagować na kliknięcia. W tym celu użyjemy funkcji Enable (Disable), której jeszcze nie rozpatrywaliśmy, oraz znanego już"onClick". - Następnie rozważymy nowy wyzwalacz - onStateChange, który jest uruchamiany, gdy zmienia się stan przycisku. Przypiszmy ten wyzwalacz do przycisku "?" - i na nim zostanie wyświetlony komunikat.

Dezaktywacja przycisków

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk ręcznie w jego ustawieniach, przełączając selektor pola"Enable":





Aby ustawić automatyczne przełączanie, otwórz preferencje przycisku "Domksiężnej" i dodaj wyzwalacz "onClick". W polu "Element docelowy" wybierz jeden z przycisków pytań, w polach "Akcja" -"Wyłącz przycisk". Powtórz to dla wszystkich przycisków zawierających pytanie. Całość powinna wyglądać tak:

Pamiętaj, aby zapisać wszystkie zmiany, opublikować i sprawdzić, czy aplikacja działa poprawnie.





Teraz zwiążmy początek wiadomości z przyciskiem "?" (nazwaliśmy go "btn_qq"). Dodajmy do niego wyzwalacz"onStateChange". Aktywuje się on, gdy zmieni się stan przycisku - na przykład gdy się wyłączy.W

"Target component" pole, wybierz "Application" (komunikat wyskoczy w oknie aplikacji), w polu "Action" - "Show UI Message" (pokaż komunikat użytkownikowi).



W polu"Message style" wybierz ten, który najlepiej pasuje do Twojej sytuacji. W naszym przypadku jest to"Sucess" - wiadomość o pomyślnym zakończeniu. Wypełnij pola"Title" i"Content" - poinformuj użytkownika, że odpowiedź jest poprawna lub po prostu napisz coś miłego.

Zapisz, opublikuj i przetestuj.

Wynik

Wybierając poprawną opcję, przyciski z niepoprawnymi odpowiedziami powinny zostać ukryte, tekst pytania powinien zaniknąć i powinien wyskoczyć komunikat potwierdzający.

Oczywiście można było łatwiej dostosować komunikat, wiążąc go z przyciskiem poprawnej odpowiedzi. Chociaż dzisiaj nie szukamy łatwych sposobów. Ponadto wiesz już wystarczająco dużo, aby zrobić to bez naszych instrukcji. Spróbuj dostosować komunikat o błędzie, który wyskoczy, gdy wybierzesz złą odpowiedź. Powinien on wyglądać tak:





Jesteśmy pewni, że ta instrukcja pomogła Ci lepiej poznać Appmaster.io. Ale jeśli nie było to jasne (a może, przeciwnie, zbyt proste), napisz na kanale telegramu naszego wsparcia technicznego o instrukcjach, których potrzebujesz. Napiszemy je!