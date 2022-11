Konkatenacja ciągów znaków

Przykład: Concat Strings(first: "lorem", second: "ipsum", separator: ";") = "lorem;ipsum".

Wskazówka: blok Concat Strings (Multiple) można wykorzystać do konkatenacji do 10 łańcuchów.

Flow Connections

[Input] In - rozpoczyna wykonywanie bloku.

- rozpoczyna wykonywanie bloku. [Output] Out - aktywuje się, gdy blok zakończy swoje wykonanie.

Połączenia danych