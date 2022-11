Wskazówka: wszystkie wyszukiwania nie uwzględniają wielkości liter i wyszukują podłańcuch odpowiadający zapytaniu SQL "ILIKE" z "%" wokół szukanej wartości (np. jeśli szukasz "Max" w "first_name", zapytanie SQL wyglądałoby jak "first_name" ILIKE "%Max%").

Wskazówka: możesz użyć znaków wieloznacznych SQL w swoich wyszukiwaniach. Na przykład, jeśli szukasz "ma%m", zwrócone zostanie "Maxim". Jeśli przekazujesz te symbole wieloznaczne poprzez parametr zapytania URL, upewnij się, że są one zakodowane (np. "%" staje się "%25", podczas gdy "_" może pozostać bez zmian).

Wskazówka: aby przekazać tablicę poprzez parametr zapytania URL, upewnij się, że jest ona zakodowana w następującym formacie "arrayName[]=element1&arrayName[]=element2" (np. "colors[]=red&colors[]=blue").

[Input] Fields (multiple, any)

[Input] _with (enum, optional)

W przypadku, gdy szukany model posiada relacje jeden do wielu lub wiele do wielu i wybrałeś model powiązany, który ma być zwrócony za pomocą wejścia danych _with, będziesz mógł również określić, które powiązane obiekty zostaną zwrócone (poprzez zastosowanie na nich _Sort, _Search i podobnych). Pamiętaj, że nie będziesz filtrować modelu wyszukiwanego przez te parametry, a jedynie modele powiązane (więcej szczegółów w filmie powyżej).