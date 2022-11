Jak mogę uzyskać informacje o aktualnym użytkowniku?

Możesz użyć bloku Get Current User, aby uzyskać model użytkownika, wypełniony aktualnymi danymi użytkownika.

Do czego służą zmienne _with? Dlaczego niektóre bloki je mają, a niektóre nie?

Zmienna wejściowa _with jest enum systemowym, które określa czy należy pobrać dane z relacji (jeśli istnieją relacje pomiędzy modelami). Domyślnie _with nie jest ustawione i otrzymasz tylko identyfikatory rekordów z powiązanych modeli danych. Każda włączona opcja _with zwiększa ogólne obciążenie aplikacji z powodu zwiększenia ilości zapytań do bazy danych w celu uzyskania dodatkowych danych. Ogólnie rzecz biorąc, _with działa jak klasyczna operacja JOIN dla relacyjnych baz danych.



Czy każdy umieszczony na płótnie blok musi być połączony z połączeniami Flow?

W większości przypadków - tak. Niektóre bloki mogą być tymczasowo wyłączone z generowania poprzez wyłączenie ich z Flow. Wszystkie podłączone do tego ciosu zmienne będą zwracały wartości zerowe lub null.

Jak mogę przekazać parametr ID z Endpoint Routes jak /order/:id/ do BP?

Aby uzyskać parametr ID przekazany z Endpointa do bloku Start BP, blok Start musi posiadać parametr wejściowy o tej samej nazwie (id). W tym momencie obsługujemy tylko jeden parametr na endpoint route.

Ile bloków mogę utworzyć w jednym procesie biznesowym?

Nie ma faktycznego ograniczenia na liczbę bloków, ale zalecamy ograniczenie ogólnej liczby bloków do 50 na proces biznesowy. Dobrą praktyką jest stworzenie osobnego procesu biznesowego do implementacji często używanego logowania biznesowego i wywoływanie ich wewnątrz swojego procesu biznesowego.