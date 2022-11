Architektura aplikacji

Platforma AppMaster.io no-code buduje aplikacje w taki sam sposób, jak robią to zwykli programiści. Dlatego składniki Twojej aplikacji będą takie same jak każdego profesjonalnego oprogramowania.

Backend i frontend

Aplikacja stworzona w AppMaster.io będzie składać się z dwóch głównych części:

Backend - zaplecze Twojej aplikacji - wszystko pod maską. Tutaj określana jest ogólna logika pracy, konfigurowane są kluczowe parametry, tworzone są główne procesy przetwarzania danych; ta część znajduje się na serwerze i nie jest widoczna dla użytkowników.

Frontend to wizualna część Twojej aplikacji, z którą użytkownicy wchodzą w interakcję. Można powiedzieć, że jest to Twoja aplikacja - jak będzie wyglądać od strony użytkowników. Ta część jest konfigurowana w jednym z edytorów aplikacji - Web Apps dla aplikacji webowych i Mobile Apps dla aplikacji mobilnych.

Dzięki takiej strukturze możesz jednocześnie stworzyć aplikację webową i mobilną, które będą ze sobą połączone - poprzez wspólny backend.

Backend

Backend aplikacji, które tworzy AppMaster.io, może być hostowany na Twoim lokalnym serwerze, chmurze hostingowej AppMaster.io Cloud lub pamięci masowej firm trzecich - AWS, Azure, Google Cloud itp.

Możesz eksportować binaria, pliki niestandardowe i swój kod źródłowy aplikacji - i przenieść gdziekolwiek chcesz, automatycznie lub ręcznie.

BackendTwojej aplikacji jest budowany zgodnie z następującą logiką:

Projektowanie bazy danych - tworzenie modeli danych i relacji między nimi.

Budowanie logiki biznesowej - konfigurowanie procesów biznesowych.;

Konfiguracja punktów końcowych i middleware.

Moduły są używane do podłączania dodatkowych funkcji.

Zalecamy dodanie wszystkich potrzebnych modułów na raz - zawierają one elementy, które przydadzą Ci się podczas projektowania i przyspieszą rozwój.

Frontend

Po zaprojektowaniu back-endu możesz przejść do ustawień front-endu - bezpośrednio dla aplikacji - w jednym z projektantów: Web Apps (dla aplikacji internetowych) lub Mobile Apps (dla aplikacji mobilnych).

Kolejność budowania aplikacji w AppMaster.io jest od backendu do frontendu. Można jednak najpierw stworzyć mock application, a następnie "związać" dane i logikę biznesową.

Baza danych i modele danych

Wszystkie dane aplikacji są przechowywane w ściśle określonej strukturze, aby można było z nimi pracować za pomocą przejrzystych algorytmów. Poszczególne części tej struktury nazywane są bazami danych. Do projektowania baz danych bez kodu, AppMaster.io używa wizualnego edytora modeli danych.

Modele danych

Modele danych to rodzaj tabel z opisami danych, które są przechowywane w bazach danych. Kiedy tworzysz model danych, określasz dokładnie, jakie dane będą w Twojej aplikacji, czym się różnią od siebie i jak możesz z nimi pracować.

Modele danych znajdują się w osobnym projektancie AppMaster Studio - na zakładce Data Design.

Wprowadzone przez Ciebie dane(użytkownicy, klienci, produkty, zamówienia, wiadomości itp.) możesz zobaczyć w gotowej aplikacji, ale nie zobaczysz ich w AppMaster Studio. W projektancie będziesz pracował jedynie z wizualną reprezentacją struktury przechowywania danych i procesów, które będą z nimi zachodzić.

Procesy biznesowe

Procesy biznesowe to logiczne sekwencje działań, które realizują określoną funkcjonalność w Twojej aplikacji. Na przykład utworzenie zgłoszenia klienta, zarezerwowanie biletu lub wysłanie wiadomości. Tworząc proces biznesowy określasz skąd aplikacja będzie brała informacje, gdzie je przekazywać, jak i w jakiej kolejności je przetwarzać - czyli ustalasz logikę biznesową aplikacji.

Procesy biznesowe możesz tworzyć i edytować w specjalnym projektancie na zakładce Business logic. Wykonanie procesów biznesowych może być uruchamiane według harmonogramu, a także wywoływane poprzez inne procesy biznesowe lub punkty końcowe.

Punkty końcowe

Punkty końcowe to rodzaj bramy, która łączy procesy serwerowe Twojej aplikacji z front-endem (samą aplikacją webową lub mobilną). Każdy endpoint będzie powiązany z procesem biznesowym i elementem strony (lub ekranu) - w celu przekazywania danych pomiędzy nimi.

Punkty końcowe możesz tworzyć i konfigurować na zakładce Endpoints w AppMaster Studio.





Aby zarządzać złożonymi zadaniami (kontrola dostępu, filtrowanie danych), do endpointu podłącza się middleware. Pełni ono rolę dodatkowego łącznika między punktem końcowym a procesem biznesowym i pozwala na dalsze dostosowywanie ich interakcji.

Niektóre oprogramowanie pośrednie jest domyślnie dodawane do Twojej aplikacji, inne, gdy niektóre moduły są zainstalowane. Na przykład Auth który jest odpowiedzialny za autoryzację użytkowników, dostarcza Token Auth middleware do zarządzania uprawnieniami do uruchomienia określonego punktu końcowego.

Punkty końcowe tworzą coś, co nazywa się REST API - interfejs programistyczny Twojej aplikacji do wymiany danych zaimplementowany przy użyciu podejścia architektonicznego REST .

API AppMaster.io

API (Application Programming Interface) to zestaw narzędzi, które wymieniają dane pomiędzy frontendem Twojej aplikacji, jej częścią serwerową, a także połączonymi z nimi aplikacjami, usługami i witrynami firm trzecich. REST to technologia, za pomocą której odbywa się ta wymiana danych.

Dokumentacja API dla Twojej aplikacji jest generowana automatycznie i zapisywana w formacie OpenAPI (Swagger) w jej backendzie.

Aby opanować AppMaster.io nie musisz specjalnie rozumieć, jak to działa - podstawy zrozumiesz, studiując narzędzia platformy. Poza tym główna część API jest tworzona przez AppMaster.io - większość ustawień jest wprowadzana domyślnie lub podczas podłączania modułów.

Będziesz musiał ręcznie zmienić niektóre ustawienia API podczas integracji (łączenia) swojej aplikacji z innymi aplikacjami lub zasobami zewnętrznymi.

Publikacja

Po stworzeniu aplikacji (lub zmianie jakiejś jej części) w AppMaster.io Studio, należy ją opublikować - czyli umieścić w Internecie - w celu przetestowania lub udostępnienia jej użytkownikom.

Gdy opublikujesz, kod wygenerowany z Twoich schematów w AppMaster.io Studio zostanie skompilowany - przekształcony w gotową aplikację.

Możesz opublikować swoją aplikację na AppMaster Cloud, usługę chmurową innej firmy lub swój osobisty serwer. Aplikacje mobilne mogą być umieszczane w sklepach App Store i Google Play.

Komponenty serwera aplikacji (w tym menedżer aplikacji mobilnych), aplikacje internetowe i Swagger są pakowane w pojedynczy plik binarny. Plik ten może być skompilowany dla różnych systemów operacyjnych - Linux, Windows, MacOS z różnymi architekturami procesorów - x86-32, x86-64, a nawet ARM.

Aplikacje mobilne mogą być publikowane bezpośrednio w App Store lub Google Play. Dzięki. Mobile Apps Adapter, wystarczy opublikować swoją aplikację w sklepie tylko raz - jeśli chcesz ją zmienić lub zaktualizować, w większości przypadków nie będziesz musiał publikować ponownie.

The Mobile Apps Adapter to nowoczesny silnik czasu rzeczywistego, który łączy punkty końcowe aplikacji mobilnych i projektuje w interfejs użytkownika i strumienie danych dla wdrożonych aplikacji mobilnych. Rendering interfejsu i danych odbywa się w czasie rzeczywistym bez widocznych opóźnień. Takie podejście zapewnia wiele opcji edycji aplikacji bez konieczności ponownego publikowania ich w sklepach.