Wygeneruj plik APK/AAB

1. Wejdź do Studia AppMaster.io i kliknij ikonę trzech kropek na karcie swojej aplikacji w zakładce Aplikacje mobilne.

2. Kliknij "Publish App", aby otworzyć kreator publikowania.

3. Upewnij się, że wybrałeś właściwą aplikację, wybierz "Play Market" i kliknij "Next".

4. Wybierz docelowy plan wdrożeniowy, na którym Twoja aplikacja zostanie uruchomiona, i kliknij "Next".

5. Wybierz, czy chcesz wygenerować plik APK czy AAB (zalecamy AAB, ponieważ jest to nowszy format pliku). Wpisz nazwę aplikacji i bundle ID (te same, które przypisałeś do swojej aplikacji Firebase w poprzednim kroku), numer wersji i build number. Kliknij "Next".

Pliki AAB muszą być zainstalowane poprzez Test Tracks w Google Play Console. Instalowanie aplikacji bezpośrednio na telefonie nie jest obsługiwane za pomocą plików AAB.





6. Prześlij pliki usługi (config) i konta usługi wygenerowane w poprzednich krokach. Opcjonalnie, jeśli używasz modułu Google Maps w swojej aplikacji, wprowadź swój klucz API Google Maps. Kliknij "Next".

7. Przejrzyj podane informacje i kliknij "Submit".

8. W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania wygenerowanego pliku APK/AAB.