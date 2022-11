Wat doet AppMaster?

Met AppMaster kunt u volledig functionele software bouwen met backend, frontend en geavanceerde native mobiele toepassingen. AppMaster creëert de broncode van je applicatie, compileert deze en zet deze uit op elke cloud provider of private server.

Hoe lang duurt het om AppMaster te leren?

Over het algemeen kost het een engineer ongeveer twintig minuten om de concepten van AppMaster.io te begrijpen en nog een paar uur voordat het natuurlijk aanvoelt.

Wie gebruikt AppMaster? Ingenieurs of niet-technische mensen?

AppMaster is gemaakt om te worden gebruikt door niet-technische mensen, maar heeft ook veel professionele functies voor de meest geavanceerde toepassingen.

Als u een kleine website, landingspagina of eenvoudige mobiele app zonder bedrijfslogica wilt bouwen, dan is AppMaster waarschijnlijk niets voor u. AppMaster is ontworpen om complete softwareoplossingen te maken: backend met een hoop bedrijfslogica, zeer aanpasbare frontend en native mobiele toepassingen met toegang tot de hardware van het apparaat en speciale functies.

Wat voor soort software bouwen mensen met AppMaster?

Voornamelijk software voor interne behoeften, zoals interne tools voor operations, klantenservice, verkoop, IT-teams, enz. AppMaster is ook geschikt voor het bouwen van klantgerichte oplossingen, maar kan aanvullende tools vereisen om in alle behoeften te voorzien.

Ik heb ingewikkelde logica in mijn app. Zal AppMaster voor mij werken?

Zeker! Gebruik de ingebouwde business process designer om ingewikkelde logica te creëren, koppel business process aan een endpoint, configureer toegang, en functies met behulp van endpoint middleware. Als u externe systemen hebt om mee te verbinden - gebruik dan gewoon de universele connector module om toegang te krijgen tot al uw externe API's.

Wat kunt u niet doen met AppMaster?

Er zijn maar een paar randgevallen die niet met AppMaster kunnen worden gebouwd. Meestal gaat het om zeer ingewikkelde frontends met veel animatie en aangepaste visuele logica. Maar je zult versteld staan van de hoeveelheid dingen die je in AppMaster kunt doen. Wij zijn zelf hackers en werken er hard aan om AppMaster hackbaar te maken. Je kunt AppMaster op interessante manieren uitbreiden met eigen modules en integraties.

Wat als ik een component wil dat AppMaster nog niet heeft?

Als u een use case heeft die niet wordt afgehandeld door de ingebouwde componenten van AppMaster, kunt u uw eigen aangepaste component bouwen om die use case op te lossen. Alle aangepaste code en componenten kunnen worden geïnjecteerd via modules.

Is AppMaster veilig? Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

In het algemeen is AppMaster veel veiliger dan gebruikelijke software omdat er geen mens betrokken is bij het schrijven van broncode. De AI van AppMaster heeft geen slechte dagen, heeft nooit lessen overgeslagen en gebruikt altijd best practices. Ons platform slaat niet uw applicatiegegevens of broncode op, maar wij slaan uw software-eisen op. Alle opgeslagen gegevens zijn goed gecodeerd en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang.

Welke browsers en besturingssystemen ondersteunt AppMaster?

Momenteel wordt een ontwerpersinterface volledig ondersteund in Chrome & Firefox op Windows, Linux en MacOS, grotendeels ondersteund in Safari op MacOS. De gegenereerde backend kan worden gecompileerd voor Linux, Windows en MacOS met elke combinatie van processorconfiguratie: x86, x86-64 of ARM. Om het vereiste OS en CPU-platform te configureren, controleert u de omgevingsinstellingen.

Ik heb een weinig gestelde vraag!

Geweldig! We beantwoorden graag slimme vragen. Stuur ons een e-mail, of chat in de rechterbenedenhoek.